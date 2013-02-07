مردم را نباید با اطلاعات محدود نگران کرد/ لزوم تدوین اطلس آلودگی آب، خاک و هوای زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا یافتیان ظهر پنجشنبه در نشست با خبرنگاران با موضوع آلودگی آب های زیر زمینی اطراف شرکت سرب و روی و آب شرب زنجان واقعیت علمی با بزرگنمایی افزود: زنجان یکی از استان های غنی در زمینه انواع مواد معدنی به ویِژه فلزات سنگین است.

وی با بیان اینکه وجود فلزات سنگین در همه ی جوامع همواره مورد توجه بوده است، افزود: به ویژه در دهه های اخیر که شناخت بسیار عمیقی نسبت به اثرات سوء زیست محیطی فلزات سنگین در کنار اهمیت فراوان اقتصادی آنها ایجاد شده تبدیل به دغدغه ای برای مردم شده و وجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: این نگرانی و دغدغه در استان زنجان به خاطر وجود معادن غنی فلزات سنگین دو چندان است و این در حالی است که میزان پژوهش های صور گرفته در خصوص آلودگی ها ائم از فلزی، مواد آلب، میکروبی بر روی آب نشان دهنده میزان توسعه یافتگی جوامع است.

یافتیان با بیان اینکه بدون شک جنگ های احتمالی آینده دولت ها برای دست یابی به آب است، افزود: بنابراین بررسی آب ها مورد استفاده به ویژه در شرب و کشاورزی تاثیر مستقیمی در سلامت انسان دارد.

وی انگیزه اساتید و پژوهشگران دانشگاه زنجان در خصوص پرداخت به موضوع پرداختن به آلودگی های سرب و روی زنجان را مطالب و اخبار چاپ شده در جراید استان بیان کرد و گفت: هر چند این اطلاعات بسیار با ارزش بوده و مردم نیز حق دارند از رخدادهای پیرامون خود آگاه باشند ولی اگر به مطالب جامعیت بخشیده شود بسیار مطلوب است و نباید مردم را با این موضوعات که جامعیت ندارند در خصوص آلودگی آب شرب نیز نگران ساخت.

استاد شیمی تجزیه دانشگاه زنجان با تاکید بر اینکه نتایج چاپ شده در جراید بسیار ارزشمند ولی محدود بود ادامه داد: برای اعلام نتایج مطلوب باید هدف گذاری داشته باشیم و اعلام اینکه وضعیت خطر ناک ممکن است موجب تشویش اذهان عمومی شود که صحیح نیست.

یافتیان بر لزوم تدوین اطلس آلودگی آب، خاک و هوای زنجان افزود: دانشگاه زنجان هم اکنون آمادگی کامل دارد تا در صورت تامین اعتبار مورد نیاز، اطلس آلودگی آب، خاک و هوای زنجان را آماده، طراحی و ارائه کند.

یافتیان افزود: شناخت منشا آلودگی، میزان، محیطهای آلوده و تاثیر آن بر سلامت انسان، گیاهان و جانوارانی که در اطراف واحد های آلاینده رشد کرده اند و ارائه راهکاری مناسب برای مقابله و پیشگیری از ادامه انتشار آلودگی نیازمند طراحی و تدوین این اطلس ها است.