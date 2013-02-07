تکذیب نقض حریم هوایی ژاپن توسط دو جنگنده روس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی­‌سی، پس از ورود این دو جنگنده روس به حریم هوایی ژاپن هواپیماهای جنگی ژاپن عازم اطراف جزایر هوکایدو، محل حضور جنگنده های روس، شدند.

این حادثه در حالی رخ می دهد که شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن چندی پیش اعلام کرده بود به دنبال راه حلی برای رفع اختلافات با روسیه بر سر جزایر مورد مناقشه در آبهای اقیانوس آرام، است.

در واکنش به اخبار منتشره، ارتش روسیه ادعای دولت ژاپن، مبنی بر نقض حریم هوایی ژاپن توسط جنگنده های روسیه را رد کرده است و اعلام کرده است جنگنده های روسیه در حال گشت زنی روزانه بوده اند.

ژاپن و روسیه از 60 سال پیش بر سر حق حاکمیت جزایر کوریل واقع در در جنوب رویسه و شمال شرقی ژاپن با یکدیگر درگیر هستند.