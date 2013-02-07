پژوهش پایه پیشرفت علم است/ امنیت بیرونی و داخلی عنصر تمدن سازی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی عصر پنج شنبه دردوره آموزشی" آشنایی با دوران شکوفایی علم وتمدن در ایران اسلامی" ویژه نخبگان سراسر کشور اظهار داشت: مسئولان کشوری با ایجاد شرایط لازم برای پژوهش به واقع زمینه های لازم برای رشد و پیشرفت کشور را به شکل مناسب فراهم می کنند.

اهمیت برگزاری همایش با حضور نخبگان

وی تصریح کرد: برگزاری هر گردهمایی و برنامه ای در جهت پژوهش بسیار مطلوب است و باعث می شود تا بدین وسیله افراد با شرکت در چنین فعالیت های بتوانند به شکل مناسب اطلاعات علمی خود را بایکدیگر تبادل کنند.

پژوهشگر برجسته تاریخ علم وتمدن ایران با ابراز خرسندی از برگزاری دوره آموزشی" آشنایی با دوران شکوفایی علم وتمدن در ایران اسلامی" ویژه نخبگان سراسر کشور در شیراز تصریح کرد: برگزاری همایش با حضور نخبگان اهمیت بسیار زیادی دارد و باعث رشد وبالندگی ایران اسلامی با استفاده از توانایی دانشمندان جوان کشور در زمینه های مختلف می شود.

ولایتی همچنین تاکید کرد: امنیت بیرونی و داخلی مهم ترین عنصر زمینه ساز پیشرفت و تمدن سازی است و فساد مهم ترین دلیل از بین برنده امنیت داخلی است.

ولایتی در دوره آموزشی" آشنایی با دوران شکوفایی علم وتمدن در ایران اسلامی" ویژه نخبگان سراسر کشور در زمینه پویایی فرهنگ وتمدن ایران و اسلام مطالبی را برای حاضران بیان کرد.

پژوهشگر برجسته تاریخ علم وتمدن ایران همچنین در این مراسم در مورد،پویایی اسلام ودلایل آن، سیر ترویجی تمدن اسلام در دوره های مختلف،ویژگی های کتابخانه های جهان اسلام،انتقال متقابل فرهنگ و تمدن از ایران به مسلمانان و بلعکس، شکوفایی تمدن اسلامی در قرون دو تا پنج هجری قمری تحت عنوان نظریه پویایی، علوم غیر اسلامی و غیره مطالبی را بیان کرد.