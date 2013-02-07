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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۴۲

براتی خبرداد:

برپایی کنگره ملی "کیفیت برتر" ازسوی علوم پزشکی شیراز

برپایی کنگره ملی "کیفیت برتر" ازسوی علوم پزشکی شیراز

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر تحقق و تعالی خدمات درمانی معاونت دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: کنگره ملی "کیفیت برتر" مهرماه سال 92 در شیراز برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امید براتی ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم تقدیر از بیمارستانهای برتر شیراز در جشنواره حاکمیت بالینی اظهار داشت: کنگره "کیفیت برتر" در ارتباط با ارتقاء کیفیت و استقرارحاکمیت بالینی  برگزار می شود و هدف از برگزاری آن ایجاد فضای رقابتی در بین مراکز بیمارستانی است.

وی ادامه داد: چشم انداز مسئولین و نظام سلامت نسبت به ارتقاء خدمات تغییر کرده و همه به خوبی می دانیم بدون استقرار حاکمیت بالینی و ارتقای کیفیت نمی توان خدمات موثری به جامه داد.

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان داشت: بحث ایمنی بیماران نهادینه شده و امروز همه مسئولین بیمارستان و خدمات پزشکی می دانند بدون این موضوع دسترسی به خدمات پیدا نمی شود.

براتی یادآور شد: استان فارس توانسته در بین سه استان برتر در جشنواره حاکمیت بالینی باشد و با همکاری و تعامل بیشتر می توان به کیفیت نهادینه رسد.

وی اضافه کرد: 45 بیمارستان در طرح حاکمیت بالینی وارد شد که از این تعداد 10بیمارستان  به عنوان برتر و هفت بیمارستان نیز در نهایت مورد بازرسی و ورود به جشنواره قرار گرفت که بیمارستان شهید فقیهی برنده تندیس جشنواره شد.

کد مطلب 1811422

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