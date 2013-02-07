به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعهنویی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر راهآهن در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: قبل از هر چیز پیروزی تیم ملی برابر لبنان را تبریک میگویم و از اینکه 40 درصد این پیروزی سهم بازیکنان استقلال بود، خوشحالم. البته تاکید میکنم این پیروزی، برد ملی است و امیدوارم هستم این روند در مقدماتی جام جهانی نیز ادامه داشته باشد.
وی در خصوص دیدار تیمش مقابل راهآهن هم اظهار داشت: در این بازی مقابل تیمی بسیار با برنامه قرار میگیریم که مربی آن از بزرگان فوتبال ما است. راهآهن مطمئناً برای کسب سه امتیاز به میدان میآید تا بتواند این دیدار را با موفقیت به پایان برساند.
سرمربی تیم فوتبال استقلال در با ابراز اینکه تنها ناراحتیاش از سازمان لیگ این است که مهدی تاج جواب او را نداده و نامههایش بدون پاسخ مانده است، تصریح کرد: از بازی مقابل ملوان، برنامهریزی برای استقلال بسیار فشرده شده و این به ضرر ما خواهد بود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ما در دیدار مقابل تیم ملی لبنان، 4 بازیکن در ترکیب اصلی تیم ملی داشتیم، برای انتخاب ترکیب اصلی در دیدار مقابل راهآهن بسیار مشکل داریم. جواد نکونام را در لیست 18 نفره قرار ندادیم و حتی احتمال دارد سه بازیکن دیگرمان نیز مقابل راهآهن حضور نداشته باشند. اعتقاد دارم تاج باید دقت بیشتری کرده و نگاه عادلانهای به تیمها داشته باشد تا هیچ تیمی متضرر نشود.
قلعهنویی با اشاره به آمادگی سایر بازیکنان این تیم در پاسخ به این سوال که در طول هفته اتفاقات تلخ و شیرینی در کمپ استقلال رخ داد، تاکید کرد: برای تمام اهالی رسانه احترام خاصی قائل هستم و متاسفانه سوء تفاهماتی پیش آمد که شرایط را بسیار بد جلوه داد.
وی صحبتهایش را اینگونه ادامه داد: با توجه به امکاناتی که در کمپ استقلال وجود دارد، ما تلاش میکنیم خبرنگارانی که در تمرین حضور پیدا میکنند، آرامش داشته باشند و به خوبی وظیفه خود را انجام دهند اما در خصوص اینکه دو خبرنگار وارد اتاق من شده و با من مصاحبه کردند، باید بگویم آنها هم با بقیه خبرنگاران هیچ فرقی نمیکنند و من همه را به یک دید نگاه میکنم.
سرمربی استقلال با اشاره به اینکه متاسفانه عدهای دنبال پروژهسازی علیه ما هستند، یادآور شد: آن شخصی که روز دوشنبه به من توهین کرد، در ابتدا از او خواهش کردیم با توجه به اینکه در جای بسیار بدی نشسته، محل را ترک کند اما قبول نکرد. من از دوستان خواستم اجازه بدهند، وی در آنجا بنشیند و دیدارمان مقابل پیکان را تماشا کند اما متاسفانه این آقا زمانی که حدود 5 دقیقه پسر من در ترکیب قرار گرفت، شروع به فحاشی کرد و مشخص بود این کار برنامهریزی شده بود.
وی با اشاره به اینکه قسمت بعدی این پروژه کار عکاس ورزشی بود که این شخص را با خود به جنت آباد برد و از او عکس گرفت، اذعان داشت: از آقای فردوسیپور بیش از این انتظار نداشتم. با توجه به اینکه گفته میشد برنامه آنها بسیار فشرده است، اما وی آن عکس را نشان داد تا پروژه را تکمیل کند.
قلعهنویی ادامه داد: آیا بازی کردن چند دقیقهای پسر من گناه بزرگی است؟ آیا اگر فرزند من به جای بازی فوتبال رو به قمار بیاورد، آقایان خوشحال میشوند. به جرات قسم میخورم اگر در آن صحنه کسی به غیر از پسر من حضور داشت، قطعاً رفتار دیگری میکردم.
وی با اشاره به اینکه جوانان زیادی از جمله امید ابراهیمی و مثل میثم جودکی که قول میدهم در آینده یکی از بهترین دفاعهای تیم ملی ایران شود را به فوتبال معرفی کرده، ادامه داد: متاسفانه آقای فردوسیپور به دنبال پروژهسازی و مظلومنمایی خودش است. فردوسیپور سوال چالشی میکند و بعد من باید جواب بدهم و بعد خودش سکوت میکند.
سرمربی تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: به جرات میگویم برنامه 90 فوتبال ما را به چالش کشیده است. آقای فردوسیپور اگر ما نخواهیم شما تصویر ما و بازیهای ما را پخش کنید، چه کاری باید انجام دهیم. شما هم به جامعه و هم به فوتبال این مملکت خیانت کردهاید و مطمئن باشید اگر در فوتبالمان 90 وجود نداشته باشد، فوتبال ما از آسیا فراتر خواهد رفت.
وی ادامه داد: خدا را شکر میکنم در فوتبال این مملکت سالم بودهام نه از بازیکن پولی گرفتهام و نه پولی به کسی دادهام و نه برادرم کار بازیکنان دو رگه را انجام میدهد.
سرمربی تیم فوتبال استقلال صحبتهایش را اینگونه ادامه داد: آقای فردوسیپور یادتان نرفته زمانیکه استقلال مقابل پرسپولیس سه بر دو نتیجه را واگذار کرد، شما چند بار به من زنگ زدید؟ آیا یادتان رفته که بالای 30 بار با من تماس گرفتید، اما 30 بار هم به من نامردی کردید؟ آقای زمانی شاهد زنده است که مکررا به من زنگ میزدید که موبایلم را خاموش نکنم.
وی ادامه داد: من در زندگی شخصی شما هیچ وقت دخالت نکردم و از این کار نیز بسیار متنفر هستم من 32 سال است که در فوتبال ایران حضور دارم و هیچوقت زیر بار برخی قلمهای آلوده نرفتم. باز هم تاکید میکنم امیدوارم دیگر آقای فردوسیپور نه تصویر من را نشان بدهد و نه بازیهای تیم ما را در 90.
قلعهنویی در مورد نشست صمیمانهای که با رضا خسروی، پژمان راهبر، میثم زمانآبادی و سایر اعضای هیئت رئیس انجمن صنفی داشت، یادآور شد: تا به آن روز اصلا آقای خسروی را ندیده بودم و شناختی از او نداشتم اما به حق میگویم او یکی از اصحاب رسانهای است که بسیار سالم زندگی کرده و بسیار جوان بااخلاقی است.
وی ادامه داد: اما گلهای از ایشان دارم این است که قرار بود صحبتهاییمان در همان جلسه باقی بماند اما متاسفانه چرا آن صحبتها خیلی زود در همه جا منتشر شد. آیا حرکت برخیها برای شما مشخص نشد؟ من باز هم میگویم به خسروی اعتقاد زیادی دارم و کاملا نسبت به وی شناخت پیدا کردم و امیدوار هستم که ایشان همیشه در کار خود موفق باشند.
سرمربی تیم فوتبال استقلال در ادامه افزود: با توجه به اتفاقاتی که در طول هفته در کمپ استقلال بوجود آمد، آیا اشتباه میکنم که در را به روی هواداران باز میگذارم تا آنجا که دنبال کارهای غیراخلاقی بروند در ورزشگاه جمع شوند و از ورزش و فوتبال صحبت کنند.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که گله کرده برخی از خبرنگاران خاص در تمرین استقلال حضور دارند و به هر جا که میخواهند میروند، اظهار داشت: اصلا چنین چیزی صحت ندارد برای تمامی خبرنگاران یکی هستم و هیچ فرقی بین آنها وجود ندارد.
قلعهنویی خاطرنشان کرد: آن روزی که خبرنگاران برای مصاحبه پیش من آمدند، من با توجه به احترامی برای آنها قائل هستم، از آنان خواستم که در دفتر من حضور پیدا کنند و بر حسب اتفاق من تنها دیدم دو خبرنگار آمدند اما بعدا متوجه شدم که در روی بقیه بسته شده و آنها نتوانستند بیایند. به جرأت قسم میخورم که این دو خبرنگار، خبرنگار خاص نیستند و آنها هم کسانی هستند که برای کار خود تلاش میکنند.
وی به اظهار نظر یکی از خبرنگاران که اعلام کرد حنیف عمرانزاده دروغ گفته است زیر دوش بودیم که شما برای مصاحبه آمدید، اینگونه پاسخ داد: من کار عمرانزاده را تائید نمیکنم اما شما تا به امروز با آقای اولیایی مصاحبه نکرده بودید اما وقتی این اتفاق برای شما رخ داد، بلافاصله با این مدیر صحبت کردید.
خبرنگار در پاسخ به سرمربی استقلال اعلام کرد که این مسئله به وی مربوط نیست و سایر خبرنگاران با اولیایی صحبت کردند که قلعهنویی هم در خصوص این مسئله گفت: در هر صورت شما نباید داخل حریم بازیکنان شوید. خود من هم سعی میکنم حتی المقدور آنجا نروم.
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