ارائه طرح جدید پذیرش دانشجو به هیأت رئیسه مجلس/ اجرا از کنکور 92

دکتر عباس مقتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بررسی طرح یک فوریتی سنجش و پذیرش دانشجو در صحن علنی مجلس که قرار بود مطرح شود، گفت: این طرح هنوز در صحن مجلس مطرح نشده و در آینده نزدیک در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.



وی ادامه داد: در این طرح دو موضوع آزمون عمومی و سوابق تحصیلی در سنجش و پذیرش اصل و مبنا قرار می‌گیرد، هدف از این طرح کاهش دغدغه خانوادها از یک سو و تحقق پذیرش سهل دانشجو از طرف دیگر است همچنین موضوع آمایش و نیاز کشور در نوع پذیرش، جنسیت پذیرش و مقطع از دیگر مواردی است که در این طرح به آن اشاره شده است.



سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه موضوع پذیرش دانشجو یکی از نکات کلیدی و مهمی است که باید برای آن برنامه متناسب با زمان و اقتضائات شرایط و هماهنگ با نیاز کشور تدوین شود، مجلس نهم در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تلاش کرد به روز شدن قوانین و مصوبات را متناسب با شرایط بررسی کرده و اقدامات متناسب با شرایط را انجام دهد.



وی یادآور شد: کمیته آموزش عالی به عنوان یکی از کمیته‌های زیر مجموعه کمیسیون آموزش جلسات متعددی با حضور مسئولان ذی ربط در وزارت علوم، وزارت آموزش و پروش و سایر نهاد‌ها مرتبط برگزار کرد، در نهایت برخی اعضای کمیسیون به این جمع بندی رسیدند که با توجه به قوانین مقرراتی که پیش‌تر هم بوده و برخی محقق نشده ضرورت دارد متناسب با اقتضائات و شرایط امروز طرحی آماده و به مجلس ارایه شود.



مقتدایی تصریح کرد: این طرح جدید پس از ساعت ها مذاکره و ده‌ها جلسه کارشناسی تدوین شده و به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد، امیدواریم شرایط روزهای آینده مجلس از نظر حجم کاری، این فرصت را ایجاد کند که این طرح به عنوان یک طرح حل کننده مسایل مشکلات سنجش و پذیرش دانشجویان در صحن علنی مجلس مطرح شود.



وی درباره عملیاتی شدن طرح مذکور گفت: در صورت تصویب، این طرح باید چند گام پذیرش فوریت آن از سوی مجلس، طی کردن مراحل کارشناسی در کمیسیون آموزش و تصویب در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان را طی کند تا عملیاتی شود. تلاش بر این است که قبل از پایانسال این طرح به نحوی تصویب شود تا برای کنکورسال 92 مبنای عمل قرار گیرد.