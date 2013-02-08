  1. ورزش
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۵۲

مهدی تاج خبر داد:

لیگ برتر از فصل آینده 16 تیمی می‌شود/ دیگر در فوتبال منشور اخلاقی نداریم

لیگ برتر از فصل آینده 16 تیمی می‌شود/ دیگر در فوتبال منشور اخلاقی نداریم

سرپرست سازمان لیگ برتر از 16 تیمی شدن رقابت‌های لیگ برتر در فصل آینده خبر داد و گفت: تیم‌ها 10 هفته فرصت دارند امتیازات لازم برای ماندن در لیگ را کسب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج که چند هفته ای است به عنوان سرپرست سازمان لیگ منصوب شده و تاکید دارد رقابت های لیگ برتر به خاطر بازی های تیم ملی تعطیل نشود با اعلام این خبر گفت: واقعیت فوتبال ما این است که با توجه به مشکلاتی که وجود دارد نمی توانیم لیگ را با 18 تیم دنبال کنیم.

وی افزود: بررسی های زیادی در این مورد صورت گرفته و اکثر افرادی که در این مورد نظر داده اند به این نتیجه رسیده اند که باید تعداد تیم های حاضر در لیگ برتر را کم کنیم. به همین خاطر فصل آینده لیگ را با 16 تیم برگزار خواهیم کرد. در پایان لیگ امسال چهار تیم به طور مستقیم و یک تیم هم در پلی آف به لیگ دسته اول سقوط خواهند کرد.

مهدی تاج که صبح امروز در برنامه ورزش و مردم حضور پیدا کرده بود در پاسخ به این پرسش که آیا فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ همچنان بر فعالیت منشور اخلاقی اصرار دارند خاطرنشان کرد: با بررسی هایی که صورت گرفته است دیگر از این پس چیزی به اسم منشور اخلاقی در فدراسیون فوتبال نخواهیم داشت.  ضمن اینکه سقف قرارداد هم ضرورتی بود که دیگر خیلی مورد توجه نیست.

کد مطلب 1811427

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