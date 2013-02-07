آغاز توزیع مرغ منجمد درشهرستان ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل هادی نژاد اظهار داشت: در راستای تنظیم بازار گوشت مرغ در ساری از امروز توزیع گوشت مرغ منجمد با قیمت هرکیلوگرم، پنج هزار و 200 تومان در فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای و تعدادی از واحدهای صنفی خرده فروش معرفی شده از سوی اتحادیه مربوطه توزیع می شود.

وی افزود: توزیع گوشت مرغ منجد در روزهای آتی ادامه خواهد داشت و مراکز عرضه نیز در سطح شهرستان افزایش خواهد یافت که توسط بازرسان این اداره نیز نظارت صورت خواهد گرفت.

افتتاح خانه بهداشت روستای کریم کلا بابل



در ایام الله دهه مبارکه فجر با حضور فرماندار بابل، خانه بهداشت کریم کلا از توابع بخش لاله آباد با مساحت 60 متر مربع وبا ارزش 30 میلیون تومان ظرف مدت دو سال با پیمانکاری بسیج سازندگی شهرستان بابل ساخته شد.

این خانه بهداشت با دو بهورز به 370 خانوار که شامل هزار و 284 نفر جمعیت است خدمات رسانی خواهد کرد.

فرماندار بابل با بیان اینکه باید قدر دان این نعمت الهی باشیم به برشماری خصوصیات انقلاب اسلامی و دهه فجر پرداخت.

برپایی نمایشگاه ما می توانیم در 100 امامزاده مازندران



همزمان با فرارسیدن سی و چهارمین سالگرد جشن پیروزی انقلاب اسلامی و ایام الله دهه فجر، مجموعه نمایشگاهی ما می توانیم در امامزادگان مازندران برپا شد.

به مناسبت فرارسیدن سی و چهارمین سالگرد جشن پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز دهه فجر، مجموعه نمایشگاهی ما می توانیم توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امورخیریه تولید شد که این مجموعه در 100 امامزاده مازندران برپا شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف مازندران افزود: این مجموعه نمایشگاهی در بردارنده پوسترهایی همچون چون رتبه علمی ایران تا سال 2018، ایران و فناوری نانو، صنعت سدسازی، روبات هوشمند دستیار جراح در ایران، نگاهی به موسسه رویان، ماهواره امید، رتبه نخست ایران در پژوهش های هسته ای در خاورمیانه با ا ابعاد 100 در 70 سانتی متر است.