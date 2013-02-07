به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری دکتر محمود احمدی نژاد ظهر امروز پنجشنبه به وقت محلی در دوازدهمین اجلاس سران سازمان همکاریهای اسلامی با بیان اینکه امروز جهان و منطقه ما در یکی از خطیرترین مقاطع تاریخ و در آستانه تحولات بزرگ بسر میبرند، گفت: چالشها و فرصتهای بزرگی فراروی ما قرار دارد و مدیریت چنین شرایطی مهم و سرنوشتساز بوده و باید برای آن برنامهریزی داشته باشیم.
رییس جمهور مدیریت تحولات توسط دشمنان دیرینه ملت ها را باعث بروز آسیبهای جبرانناپذیر دانست و تصریح کرد: معلوم است که شرایط حاضر با شان و کرامت انسانی که خواست خداوند است و با مأموریت پیامبر عزیز اسلام (ص) که نجات انسانها از حیرت و ذلالت است و با تکامل و تعالی اخلاقی و با رحمت و لطف الهی که بر همه عالمیان جاری است، کاملاً ناسازگار است؛ فاصله بشریت با آنچه که خدا و پیامبر او میخواهند، کم نیست و باید در این جهت اقدامی صورت گیرد.
دکتر احمدینژاد با بیان اینکه شرایط موجود جهان از دو منظر قابل ارزیابی است، یکی از این منظرها را وضعیت داخلی کشورها دانست و گفت: مهمترین عامل و نیاز برای پیشرفت و عزت، تامین حقوق اساسی، رفاه و سعادت مردم است؛ آزادی، حق تعیین سرنوشت، کرامت و عدالت، حق اساسی هر فرد و ملتی است که باید به طور کامل تامین گردد و این خواستی عمومی بوده و قابل گذشت نیست.
رییس جمهور تصریح کرد: طبیعی است که احقاق این حق در سایه همدلی، تفاهم ملی، احترام به حقوق متقابل و تلاش همگانی و مشترک امکانپذیر است.
دکتر احمدینژاد با بیان اینکه جنگ راه مناسبی برای احقاق حقوق اساسی ملت ها نیست و جز کینه، تخریب و تفرقه نتیجهای ندارد، تصریح کرد: اگر بپذیریم که با کینهورزی و کشتار انسانها حقوق اساسی، احیاء و مستقر میشود، دیگران نیز اجازه پیدا میکنند که چنین کنند و این به معنی جنگ و درگیری دائمی است.
رییس جمهور با بیان اینکه همه دولتها موظفند فرصت تصمیم گیری آزاد مردم را به طور کامل و از روشهای انسانی تأمین نمایند و تسلیم آرای مردم باشند، گفت: مردم نیز باید با شیوه سیاسی و حضور، گفتگو و مشارکت بر اساس عدالت و برادری حقوق خود را تامین کنند، چرا که راهی جز این وجود ندارد و این را تجربه تاریخی بویژه در سالهای اخیر در برابر ما قرار داده است.
دکتر احمدینژاد با تأکید بر نیاز به تلاش برای وحدت و همدلی در جهان اسلام، گفت: امروز وحدت مهمترین ضرورت برای دولتها و ملتهای ماست که از طریق تاکید بر نقاط قوت و مشترک حاصل میشود؛ تاکید بر نقاط ضعف و افتراق جز تشدید تفرقه و درگیری نتیجهای ندارد؛ نقاط مشترک ما اصلی، کلان و نامحدود و نقاط اختلاف ما فرعی، خرد و محدود است.
رییس جمهور تصریح کرد: خدا، پیامبر، کتاب، قبله و اصول و فطرتهای الهی ما یکی است و اختلافنظرها و سلیقهها در فروعات و جزئیات میباشد که این امری طبیعی بشمار میآید.
دکتر احمدینژاد خاطر نشان کرد: پافشاری بر اختلافات قومی و مذهبی که فرعی و جزئی است، برادران و خواهران را از احقاق حقوق اساسی، استقلال، کرامت، عدالت و پیشرفت دور خواهد کرد و کسانی که به چنین اعمال و رفتاری دست زده و دیگران را به آن ترغیب میکنند دوست انسانها نیستند.
رییس جمهور تصریح کرد: مذاهب، فرق، طوایف و احزاب سیاسی یک ظرفیت و واقعیت خارجی هستند و تعامل مثبت آنان موجب رشد و تعالی است، چرا که اینها مانند گلهای یک گلستان در بودن با هم زیباتر و کاملتر به نظر میرسند.
دکتر احمدینژاد نگاه بینالمللی و منطقهای را دومین منظر در مناسبات دانست و گفت: امروز جامعه بشری از مشکلات و دردهای فراوانی رنج میبرد و آرزوهای تاریخی خود را تحقق نایافته میداند.
رییس جمهور خاطر نشان کرد: آرمانها، چالشها و دشمنان ملتهای ما و عموم ملتهای جهان مشترک است؛ خداپرستی، عدالت و عشق به ابناء بشر و دفاع از مظلومان و مبارزه با خودخواهان و ستمگران، پیشرفت مادی و معنوی، حریت و استقلال از آرمانهای مشترک عموم جهانیان است.
دکتر احمدینژاد اظهار داشت: از سویی دیگر حاکمیت فقر، تبعیض و تحقیر در روابط بینالمللی، سلطهگری و چپاول سازمانیافته ثروت ملتهای مستقل و جلوگیری از پیشرفت آنها توسط سلطهگران جهانی از چالشهای مشترک است.
رییس جمهور گفت: دهها و صدها سال است که صهیونیستهای بیفرهنگ و هیات حاکمه آمریکا و متحدین غربی او که همان استعمارگران و بردهداران سابق هستند، با پیشرفت و تعالی کشورهای مستقل مخالفت کرده و کارنامه آنان در بسیاری از کشورهای منطقه و جهان سیاه است؛ آنان در ایجاد اختلاف، تحمیل اراده سیاسی، تحقیر و عقبنگه داشتن ملتها و کشورها برای غارت منابع آنان لحظهای درنگ نمیکنند.
دکتر احمدینژاد با بیان اینکه بخش عمدهای از مشکلات جامعه بشری ناشی از تسلط، مداخلات و دشمنیهای آنان با ملتها است که سعادت و پیشرفت خود را در عقبماندگی و فقر سایر کشورها جستجو میکنند، گفت: در هر کجای عالم که ظلم، تبعیض و فقر وجود دارد، رد پای یک یا چند دولت غربی دیده میشود، چرا که آنان به هیچ حدی از سلطه و نفوذ قانع نیستند و مقصد آنان تسلط کامل بر همه منابع و سرزمینهاست، بخصوص منطقه ما که منطقه فرهنگ، تمدن و ثروتهای بیپایان خدادادی می باشد، همیشه مورد هدف استعمارگران بوده است.
رییس جمهور تصریح کرد: امروز شاهد آن هستیم که مستکبران سلطه اقتصادی خود را در بر تمام جهان گستردهاند و مشکلات خود را به دیگر کشورها صادر و ثروت و دسترنج ملتها را به راحتی تصاحب میکنند.
دکتر احمدینژاد تصریح کرد: برای عبور از وضع موجود و رسیدن به آرمانها و یا حداقل سطح مطلوب از زندگی انسانی توجه به نکاتی میتواند راهگشا باشد که اولین آن دین خدا است.
رییس جمهور تصریح کرد: دین خدا یکی است و همه پیامبران سطحی از آن را متناسب با ظرفیت بشر عرضه کردهاند و پیامبر خاتم کامل کننده آن برای بشر بوده است.
دکتر احمدینژاد تصریح کرد: اسلام دین جهانی و برای همه بشر است و ما باید با نگاه بینالمللی و انسانی مدافع حقوق همه انسانها و ملتها از همه رنگها، نژادها و زبانها و حتی مردمان آمریکا و اروپا باشیم، چرا که در انسانیت هیچ مرزی وجود ندارد.
رییس جمهور با اشاره به اینکه باید به اصول و اهداف مشترک برآمده از فطرت الهی همه ملتها، یعنی حفظ کرامت و عزت انسانی، تعالی و پیشرفت، انس و محبت و استقلال در سایه حاکمیت توحید و عدالت و برادری پایبند باشیم و جبهه جهانی عدالتخواهی و مقابله با استکبار و مبارزه با ظلم و فقر و تبعیض را ساماندهی نماییم، گفت: باید دست همه ملتها را به گرمی بفشاریم و برای همه آرزوی سعادت و سلامت داشته و برای اصلاح جهان بکوشیم.
دکتر احمدینژاد خاطر نشان کرد: باید تامین حقوق اساسی ملتهای خود را هوشمندانه و مسئولانه پیگیری کنیم و با روشهای برآمده از فرهنگ متعالی مردم منطقه، مشکلات را حل و فصل نماییم چرا که مستکبران نمیتوانند به ما درس آزادی و کرامت بدهند.
رییس جمهور آزادی فلسطین و قدس شریف را از آرمانهای مشترک ملتهای منطقه، آزادگان و دولتهای مستقل جهان برشمرد و گفت: مسائل موجود که عموماً تحمیلی و از ناحیه دشمنان مشترک بوجود آمده نباید ما را از آزادی سرزمین قدس غافل نماید.
دکتر احمدینژاد با بیان اینکه تا زمانی که سرگرم اختلافات و رقابتهای داخلی هستیم، دشمن ضربات پی در پی خود را در عرصههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی وارد خواهد کرد، اظهار داشت: راهبرد ما باید اصلاح و پیشرفت داخلی و همزمان همراهی با سایر ملتهای بپا خواسته و ایستادگی در برابر هجمههای فکری و سیاسی جهانخواران باشد.
رییس جمهور تاکید کرد: متاسفانه بسیاری از دولتهای مسلمان امروز در دام و نقشه دشمنان بازی میکنیم و به دنبال تشدید اختلافات داخلی بین دولتها و ملتهای مسلمان و میدان دادن به دشمنان هستیم، در حالی که باید از نقشه دشمن خارج شویم و با ابتکار عمل و همدلی و اتکا به خداوند متعال و قدرت ملتهای خود، که تجلی قدرت خداوند هستند، ابتکار عمل و فرصت تهاجم را از دشمنان بشریت بگیریم.
دکتر احمدینژاد با بیان اینکه امروز پیشنهاد نشست مکه را مجدداً تکرار میکنم، گفت: ما باید اختلافات داخلی و بین الدولی خود را از طریق شورای داوری متشکل از افراد مورد اعتماد و امین در کل کشورهای مسلمان و تحت نظر سازمان همکاریهای اسلامی حل کنیم و نباید به دیگران اجازه دخالت دهیم.
رییس جمهور با بیان اینکه ممکن است مستکبران در کوتاه مدت گامهایی به جلو بردارند، خاطر نشان کرد: آنها باید بدانند که دوره تاریخی شان به پایان رسیده و همچنان که مارکسیست از جهان برچیده شد، نظام سرمایهداری هم از بین خواهد رفت، آنها امروز در بنبست خود ساخته گرفتار شدهاند و مردمان آمریکا و اروپا نیز فریاد برآوردهاند، گر چه به ظاهر فریادرسی ندارند.
دکتر احمدینژاد تنها جایگزین وضع موجود جهان را حاکمیت عدالت، آزادی و توحید در مراکز قدرت جهانی به دست انسانهای مومن و صالح دانست که همه پیامبران الهی و بویژه خاتم پیامبران به دنبال آن بوده اند و گفت: جهان نیازمند حاکمیت فردی از جنس انبیاء موحد، ناب، پاک و عاشق همه انسانها و قیام کننده به قسط و عدالت برای همگان است؛ کسی که از اشتباه مبرا و انسان کامل و رمز وحدت، عدالت و عزت همه انسانها باشد.
رییس جمهور افزود: اقامه عدالت نیازمند کسی است که وجود او موجب آرامش و یاد او یاد خدا باشد و او کسی نیست جز فرزند پیامبر خاتم (ص) که موعود همه انبیاء الهی بوده و روزی به همراه حضرت عیسی (ع) و مسلحان، عدالت، عشق، محبت و رفاه و سعادت را به بشریت هدیه خواهد کرد؛ آرمان او، آرمان همه ماست و همه با هم باید حول او که حبلالله است، همراه شویم و با همدلی و برادری و پافشاری، در حفظ کرامت انسانی، عدالت و آزادی سهمی شایسته و نقشی بایسته در تحقق این وعده الهی ایفا کنیم.
دکتر احمدینژاد در پایان خطاب به شرکتکنندگان در اجلاس گفت: بیایید همه با هم به استقبال بهار انسانها و خرمی دورانها برویم.
رییس جمهور همچنین از محمد مرسی رییس جمهور مصر و ملت بزرگ مصر بخاطر حسن استقبال در برگزاری این اجلاس و پذیرایی شایسته از میهمانان تقدیر و تشکر کرد و از خداوند منان سعادت و سلامت را برای همه دولتها و ملتهای مسلمان مسالت کرد.
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