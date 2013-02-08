  1. حوزه و دانشگاه
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۴۰

24 بهمن ماه؛

وزیر علوم در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حاضر می شود

وزیر علوم در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حاضر می شود

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز سه شنبه 24 بهمن ماه برای پاسخ به سئوالات نمایندگان و رفع برخی ابهامات در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی حاضر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود هفته جاری دکتر کامران دانشجو وزیر علوم تحقیقات و فناوری برای ارایه پاسخ به سئوالات نمایندگان در کمیسیون آموزش حاضر شود که به دلیل شرایط کاری مجلس، جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برگزار نشد.

همچنین کمیسیون با درخواست وزیرعلوم برای عدم حضور در کمیسیون موافقت کرد، بنابراین سه شنبه هفته جاری 24 بهمن ماه قرار است دکتر کامران دانشجو در کمیسیون آموزش و تحقیقات حاضر شود.
 
در این جلسه علاوه بر پاسخ وزیر علوم به سوالات نمایندگان، علل رد شدن اساسنامه صندوق شکوفایی و نوآوری هم بررسی می شود.
کد مطلب 1811432

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