مسئولان اختلافات و مسائل حاشیه ای را کنار بگذارند

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن پیام آیت الله مهدوی کنی به شرح ذیل است:



بسم الله الرحمن الرحیم



ملت شریف و مؤمن ایران

خدای بزرگ را سپاس که سی و چهارمین سال پیروزی انقلاب اسلامی را جشن می گیریم. انقلابی به نام خدا،برای خدا و در راه خدا. خرسندیم که آرمان ها و شعارهای انقلاب با همان آهنگ و صلابت، با همان شور و احساس همچنان جاری است.



مفتخریم که ملت ما علی رغم همه دسیسه ها ،فتنه ها ،دشمنی ها و مشکلات، راه خود را می پیماید، بر باورهای خود استوار ایستاده، وحدت، همبستگی، توکل و اعتماد به خدا را تقویت کرده و با عزت، شکوه و سرافرازی پرچم الهام بخش حق طلبی را بر دوش می کشد. دوستان ما در طی این سالیان مطمئن تر و امیدوار تر از گذشته و در پیمودن و ادامه راه انقلاب اسلامی مصمم تر شده اند،دشمنان نیز با همه کینه توزی ها، فشارها، تهدیدها و تحریم ها به عظمت و پایداری مردم قهرمان ما معترف و به دنبال راهی برای ایجاد ارتباط و شاید از این طریق موفق به مهار حرکت شتابنده انقلاب اسلامی شوند.

بی شک مردان و زنان، جوانان و فرزندان این ملت به وعده های الهی معتقد و به پیروزی خود امیدوار است. "ان تنصروالله ینصرکم و یثبت اقدامکم"



جامعه روحانیت مبارز ضمن ارج گذاشتن بر این همه هوشمندی، استواری، صداقت، حق طلبی و خداخواهی اعلام می دارد به همراه ملت بزرگ ایران در راهپیمائی با شکوه 22 بهمن حضور خواهد یافت و از همه علماء، روحانیون و حوزه های علمیه سراسر کشور نیز می خواهد چون همیشه پیشاپیش مردم مؤمن و وفادار، برشکوه این حضور حماسی و افتخار آمیز و دشمن شکن بیافزایند.



جامعه روحانیت مبارز با دریافت این واقعیت که جمهوری اسلامی ایران به برکت عنایات خداوند، محتوای غنی فرهنگ انقلاب اسلامی، مشارکت و حضور فعال مردم و هدایت داهیانه و با صلابت رهبر معظم انقلاب اسلامی راه خود را با عزت، افتخار و توفیق پیموده است و این سرمایه ها و داشته های عظیم عبور از همه تنگناها، سختی ها، دشمنی ها و سنگ اندازی ها را تضمین و آینده ای سراسر روشن و امید بخش را نوید می دهد.

لذا از همه ی فعالان، صاحب نظران و صاحبان تریبون انتظار دارد رسالت خطیر خود را در این شرایط حساس با شناخت صحیح ، وفاداری و تلاش مجدانه انجام دهند و از مسئولین و مدیران ارشد و دست اندرکاران می خواهد وظائف خود را پاس داشته و به رفع نیازها و مشکلات مردم و کشور همت گمارند، همدلی و حسن ظن را پیشه ی خود کنند، فرصت سوزی نکنند،به مسائل اصلی بپردازندو از مسائل حاشیه ای و غیرضرور پرهیز کنند.

اختلافات را که سر منشأ همه گرفتاری ها،ضعف ها و عقب ماندگی ها است کنار گذاشته و به دشمنان مجال ندهند تا به امیال ضد انسانی و ظالمانه خود نایل شوند و امیدوارانه به توطئه گری و فتنه انگیزی ادامه دهند.

خدمت و کار صادقانه و خالصانه را وجهه ی همت خود قرار دهند و ایران اسلامی را که امروز منشأ امید ،الهام و روشنگری در میان دیگر ملت ها است را از گزند سیاه نمایی ها، تبلیغات و القائات زهر آگین به دور دارند و اجازه ندهند که دشمنان امت اسلامی با فتنه های فرهنگی،جنگ های قومی و اختلافات مذهبی و بدنمایی ها مانع به بار نشستن ثمرات ارزشمند مجاهدت های ملت ایران در میان امت بزرگ اسلامی گردند.



در پایان با درود به روح بلند و همیشه جاوید امام بزرگمان حضرت روح الله سلام الله علیه و شهیدان گرانقدر و سرافراز انقلاب اسلامی و با تکریم و تجلیل از همه رشادت ها و ایثارهای مردان و زنان همیشه شاهد و ایثارگر و بسیجیان غیور و افتخارآفرین و اعلام وفاداری و پیروی از رهبر آگاه،بصیر و با استمداد از عنایات و الطاف خاصه حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه، از خداوند منان مسئلت داریم که ملت بزرگ ایران اسلامی را در راه تحقق آرمان های بلندش موفق و پیروز دارد.