پرده برداری از تمثال شهدا از دستاوردهای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی معلمی ظهر پنجشنبه در مراسم پرده برداری از تمثال 300 شهید جویبار با اشاره به اینکه انقلاب ایران با حضور یکپارچه ملت و رشادت ها و فداکاری های شهدای این مرزو بوم به پیروزی دست یافت، اظهار داشت: وظیفه مسئولان نظام جمهوری اسلامی حفظ فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال به نسل های بعدی است.

وی گفت: تا زمانی که جمهوری اسلامی پا برجاست استکبار جهانی دست ازدشمنی و توطئه علیه آن بر نمی دارد.

معلمی بیان داشت: پشتوانه نظام حضور مردم در همه عرصه های مختلف موجب هراس دشمن نسبت به نظام جمهوری اسلامی شده است.

وی پرده برداری از تمثال شهدا را توفیق پایداری از دستاوردهای انقلاب و خون شهدا را برای همه است.

تمثال شهدا در سایه نگاه بصیری شهدا



فرماندار جویبار گفت: تمثال شهدا در سایه و نگاه بصیری شهدابرای هدایت و چراغ راه همه ملت در ورودی شهرستان نصب شد.

امید نیک نژاد افزود: در مسیر خدمتگزاری به اسلام و نظام باید از این فرامین بهره مند شویم.

وی به جنگ بزرگ امروزدر کشور اشاره کرد و اذعان داشت: باید در کوی ولایت برای مقابله با دشمنان داخلی و خارجی حضور فعال و موثری داشته باشیم.

اختصاص 200 میلیون برای نصب تمثال



شهردار جویبار گفت: شهرداری جویبار در راستای ارج نهادن به منزلت و جایگاه شهدای شهرستان این برنامه را در ایام الله دهه فجر که روز انقلاب اسلامی، ایثار و شهادت نامگذاری شده برگزار می کند.

رضا گنجی با بیان اینکه تابلو تمثال بصورت فلزی است، افزود: تمامی تمثال ها از ابتدای ورودی شهر برروی تیرهای روشنایی نصب می شود.

شهردار جویبار اظهار داشت: برای اجرای این طرح، بیش از 200 میلیون ریال هزینه شده است.

توسعه فضاهای پزشکی پس از انقلاب

آیت الله علی معلمی در همایش تداوم ایثارگری پزشکی جامعه جویباربا بیان اینکه انقلاب ایران، یک انقلاب مردمی بود، اظهار داشت: سند این انقلاب بناهای پزشکی، بهداشتی و درمانی و فضاهای آموزشی است.

وی بیان داشت: درتاریخ جهان اصل انقلاب، جریان دفاع و مقابله با دشمن به برکت استقامت ملت و خون شهدا است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه ملت به مدیران اعتماد اما مدیران جواب درستی به اعتماد آنها ندادند، تاکید کرد: مدیران باید بدنبال خدمت و رفع مشکلات مردم باشند، نه اینکه باه م اختلاف پیدا کنند.