به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به این‌که در فرانسه اعتصاب کارکنان کارخانه قطعه سازی پژو سیتروئن در اعتراض به تصمیم مسئولان شرکت پژو برای تعطیلی این کارخانه در حومه پاریس پس از گذشت 2 هفته همچنان ادامه دارد.

شرکت پژو سیتروئن در پی زیان دهی این شرکت قصد دارد علاوه بر اخراج 8 هزار کارگر خود تا 2 سال آینده، کارخانه قطعه سازی اولنه سو بوآ را با 3 هزار کارگر تعطیل کند. این تصمیمات در حالی صورت می گیرد که شرکت مذکور چندی است به دلیل فشار آمریکا، صادرات قطعه را به جمهوری اسلامی ایران متوقف ساخته است.

نماینده اتحادیه کارگران شرکت پژو: بیکاری ما ناشی از تحریم ایران است

پیشتر نماینده اتحادیه کارگران شرکت پژو در فرانسه، مهمترین عامل زیان شدید این شرکت را قطع همکاری با ایران دانسته بود.

ژان پیرمرسیه نماینده اتحادیه کارگران فرانسه در کارخانه پژو در شهر اولنه گفت: مسئولان شرکت پژو 12 ماه به فرانسوی ها دروغ گفتند.

این مسئول کارگری یادآور شد: همه کارشناسان مدام این مسئله را فراموش می کنند که پژو تصمیم گرفته است عمدا بازار ایران را نادیده بگیرد که مهمترین بازار محصولات پژو در جهان بود.



پژو طی یک سال 450 هزار دستگاه خودرو در ایران می فروشد اما امروز به دلایل سیاسی از فروش خودرو به ایران امتناع می کند. به عبارتی دیگر طی شش ماهه اول 2012 در مقایسه با شش ماهه اول 2011 (که طی آن رکورد فروش به ثبت رسیده بود) شاهد کاهش فروش 240 هزار دستگاه خودرو بودیم.



200 هزار دستگاه را پژو می توانست به ایران بفروشد. بنابراین می بینیم که مشکل رقابت نیست. می بینیم که مشکل هزینه بالای کارگران فرانسه نیست بلکه مشکل سیاسی است.



از 750 هزار فرصت شغلی که طی ده سال اخیر در بخش صنایع فرانسوی از دست رفته است، 100 هزار فرصت شغلی در بخش خودروسازی بوده است.

اگرچه گفته می شود، شرکت پژو به دلیل ضرر و زیان هنگفتی که بابت این تحریم‌ها می پردازد، موافق این تحریم ها نیست، اما فشار دولت سارکوزی در 6 ماه گذشته و ادامه آن توسط دولت اولاند از یک سو و فشار شرکت جنرال موتورز آمریکا به عنوان یکی از سهامداران اصلی این شرکت، علت اصلی تمکین مدیران این شرکت خودروسازی به رغم زیان‌های هنگفت این اقدام است.

به گزارش مهر، شرکت خودروسازی "پژو-سیتروئن" سال گذشته طی قراردادی استراتژیک با شرکت جنرال موتورز بخشی از سهام خود را به این شرکت خودروسازی آمریکایی واگذار کرده است.

طبق اعلام قبلی شرکت پژو، 10 درصد تولیدات این شرکت در بازار جهانی مربوط به قرارداد آن با شرکت ایران خودرو است.

پیش از این، رسانه های بین المللی خبر داده بودند که شرکت پژو، چندین ماه است که ایران خودرو را تحریم کرده و به ایران قطعات خودروهای تولیدی نمی دهد. رسانه های غربی در توافق نانوشته ای به ارتباط مستقیم بحران اقتصادی پژو با تحریم ایران اشاره ای نمی‌کنند.

در همین حال یک عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: صنعت کشور این توانایی را دارد که هر تحریمی را دور بزند و به راه توسعه‌ای خود ادامه دهد و قطعا دود آثار تحریم اقتصادی علیه ایران به چشم صنعت و اقتصاد فرانسه به خصوص شرکت پژو می‌رود.

مهرداد بذرپاش با اشاره به انتشار خبر اخراج 8 هزار نفر از کارمندان و کارگران شرکت پژو در رسانه ها این موضوع را زنگ خطری برای این شرکت خودروسازی فرانسوی دانست و افزود: مسوولان پژو قطعا به قطع همکاری با این تعداد کارگر راضی نخواهند شد و به زودی تصمیم جدیدی برای افزایش اخراج‌ها خواهد گرفت.

مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا افزود: به علت وضعیت نامناسب اقتصادی در اروپا شرکت پژو با کاهش چشمگیر تقاضا مواجه شده و بر اساس آمارهای موجود، میزان فروش این شرکت در 6 ماهه نخست سال میلادی 2012 با 13 درصد کاهش به کمتر از 62/1 میلیون دستگاه رسید.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به شرایط اقتصادی فرانسه گفت: در صنعت خودرو روزانه فقط حدود 800 دستگاه خودروی 206 تولید می‌شود واگر این را کنار سایر محصولات پژو قرار دهیم متوجه میزان این مبادلات ارزی خواهیم شد و شرکت پژو درآمد قابل توجهی از بازار خودروی ایران نصیب خود می‌کرد اما با اعمال تحریم علیه ایران بازار قابل توجهی را از دست خواهد داد.

آنچه اکنون بیش از هر چیز مشهود است، این است که عمده کشورهای اروپایی که رابطه تجاری با جمهوری اسلامی ایران دارند و به دلیل فشارهای آمریکا و نفوذ آنها در سازمان های بین المللی تن به خواسته های این کشور مبنی بر تحریم برقراری رابطه تجاری با جمهوری اسلامی می دهد، زیان هفنگفتی را متحمل می شوند که قطعا برای دولت و مردم آن ها آزار دهنده است، اما به دلیل وابستگی های سیاسی سردمداران خود به ایالات متحده مجبور به پذیرش این زیان ها می شوند.