به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مصر نوری المالکی نخست وزیر عراق در حاشیه نشست سران اسلامی در گفتگو بر ضرورت حل بحران سوریه از راه های مسالمت آمیز تاکید کرد.

وی در این گفتگو اظهار داشت: با همکاری برخی کشورهای منطقه موضوع سوریه و ضرورت حل مسالمت آمیز بحران این کشور از سوی سران کشورهای اسلامی مورد تاکید قرار گرفت.

نوری المالکی با اشاره به چالش های امنیتی و سیاسی که جهان اسلام را مورد تهدید قرار می دهد افزود: سازمان همکاری های اسلامی می تواند از رهگذر تعریف یک ساز و کار مناسب تهدیدات منطقه ای را خنثی کند.

وی افزود: با توجه به رخدادهای اخیر جهان عرب و تغییرات فزاینده که در سطح منطقه به وجود آمده کشورهای اسلامی باید با همگرایی منطقه ای بیشتر بحران ها را بر اساس ساز و کار بومی مهار کنند.