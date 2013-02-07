به گزارش خبرنگاز اعزامی مهر به مصر، "ریاض المالکی" وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین در این گفتگو اظهار داشت: در پایان هفته جاری مذاکرات همه گروه های فلسطینی در چارچوب وحدت ملی در قاهره آغاز خواهد شد.

وی افزود: محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین فردا جمعه نشست هایی را با رهبران جنبش های مختلف فلسطینی برگزار خواهد کرد تا در چارچوب آن همه گروه های فلسطین به یک وحدت نظر کامل برسند.

وی ضمن انتقاد از برخی رهبران عرب که بدون هماهنگی با تشکیلات خودگردان به غزه عزیمت می کنند گفت: این گونه رفتارها کمکی به وحدت فلسطین نخواهد کرد.

وی افزود: رهبران این کشورها باید بدانند که فلسطین دارای یک دولت است و آن نیز دولت تشکیلات خودگردان است و هر تصمیمی درباره فلسطین باید با علم و آگاهی این تشکیلات انجام می شود.