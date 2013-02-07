احسان احمدی نصر درگفتگو با خبرنگارمهر گفت : کاروان عشایر مرز داران بی ادعای استان کرمانشاه امروز پنج شنبه مصادف با 19 بهمن ماه درمراسم اختتامیه اولین جشنواره ملی صدای عشایر که با حضور معاون رئیس جمهور، مقام عالی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، مشاهیر، ادیبان وهنرمندان کشوری برگزاری می شود به اجرای زنده موسیقی خواهند پرداخت.

وی ابراز داشت: استان کرمانشاه با دارا بودن 20 غرفه صنایع دستی از تولیدات عشایر استان، پنج غرفه جلوه های ویژه و سیاه چادر و دوغرفه میراث معنوی عشایردرمحل دائمی نمایشگاه های تهران اقدام به ارائه دستاوردهای عشایرخود کرده است.

وی تصریح کرد: از زمان برگزاری این جشنواره که مصادف با روزجمعه 13 بهمن ماه سال جاری بوده تا امروز پنج شنبه مصادف با 19 بهمن ماه هر روز هنرمندان و عشایر استان کرمانشاه به اجرای موسیقی های مختلف خاص استانمان پرداخته اند.

وی گفت: امروز پنج شنبه مصادف با 19 بهمن ماه آخرین روز برگزاری اولین جشنواره ملی صدای عشایر است و مقرر شده است هنرمندان کرمانشاهی دراین مراسم به اجرای زنده موسیقی بپردازند.

موسیقی های مور خوانی، مویه، بیت مشکه، مقامی، شمشال نوازی وهوره خوانی توسط عشایرهنرمند استان کرمانشاه از جمله اجراهای زنده ی بوده اند که احمدی نصر از آنها نام برد.

مسئول کمیته جشنواره ملی صدای عشایر استان کرمانشاه گفت: ورک شاپ نان برنجی، کاک، پخت غذاهای سنتی عشایرو نمد مالی نیز از جمله دیگر هنرمند هایی بود که عشایر کرمانشاه درحضور سایر عشایر استان های دیگر کشور مان از خود به نمایش گذاشتند.

لازم به ذکر است که جشنواره ملی صدای عشایر ایران با هدف معرفی زندگی عشایر، نمایش آیین ها، آداب و رسوم، ظرفیت ها و توانمندی های آنان به آحاد مردم به مدت شش روز در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران دایرشد.