شورای اداری در تشکل های کارگری مازندران ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور ظهر چهارشنبه در نخستین جشنواره تجلیل از تشکل های کارگری استان در ساری اظهار داشت: در ادبیات توسعه امروز چند گفتمان پذیرفته می شود، دولت ها کوچک و چابک شوند و اندازه دولت بدلیل وظایف تصدی گرانه کم باشد و هدایت آن به بخش خصوصی واگذار شود.



وی ادامه داد: دولت بیشتر به وظایف حاکمیتی پرداخته و ماموریت تصدی گری به بخش های خصوصی واگذار شود.



رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت مازندران یادآور شد: دراین فضا وظایفی بر دوش دولت و بخش های خصوصی و تشکل ها قرار دارد که بیشترین فرصت برای حضور تشکل ها در عرصه اقتصادی فراهم شده است.



وی گفت: 70 درصد فعالیت های صورت گرفته در مجموع اصناف بواسطه وجود اتحادیه بوده و این مجموعه باید به سمت تولید وتجارت سوق داده شود.



تقویت دین مداری در مسئولان

امام جمعه موقت ساری خواستار تقویت دین مداری در بین مسئولان جامعه اسلامی شد. حجت الاسلام محمد قاسمی ظهر چهارشنبه در اولین جشنواره تجلیل از تشکل های کارگری استان در ساری اظهار داشت: تشکلهای کارگری در پیروزی انقلاب اسلامی تقش بسزایی ایف کرده اند .



وی افزود: نقش تشکل های کارگری و اصناف همواره در پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی مشهود بوده و در طول 34 سال انقلاب حضور چشمگیری در تمام صحنه نظام داشتند.



امام جمعه موقت شهرستان ساری یادآور شد: این نظام و انقلاب به سادگی به دست ما نرسیده و ما باید از دستاوردهای عظیم انقلاب صیانت کنیم.



قاسمی به موضوع نشست 1+5 اشاره کرد و گفت: کشور ما در این نشست برای ابرقدرت های جهان شرط و شروطی می گذارد و زمان و مکان این نشست را تعیین می کند.