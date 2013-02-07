خیرین برای کمک به افزایش امکانات بهداشت و درمانی البرز ورود کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن ناصری بعد از ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاحیه مرکز پزشکی که ماهدشت برگزار شد،اظهار داشت: خیرین بسیار زیادی در استان البرز وجود دارند که تا کنون کمک های زیادی در خصوص تجهیزات و ارتقای سطح بهداشت و درمان استان داشته اند.

وی ادامه داد: بیمارستان شریعتی ماهدشت توسط یک خیر تجهیز شده است که این فرد خیر سال های طولانی بهداشت استان را تحت تاثیر خیرخواهانه خود قرار داده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز با اشاره به افزایش جمعیت البرز به چهار میلیون نفر در آینده ای نزدیک، اضافه کرد: البرز یکی از استان های پر جمعیت خواهد بود باید قدر خیران را بدانیم و باید زمینه تشویق و حضور خیرین فراهم شود تا نیات خداپسندانه خود را افزایش دهند.

مالکیت بیمارستان شریعتی ماهدشت به دانشگاه علوم پزشکی واگذار نشده است

ناصری با بیان اینکه امروز شاهد تجهیز و راه اندازی بخش هایی از بیمارستان شریعتی ماهدشت هستیم، اضافه کرد: این بیمارستان هنوز از نظر مالکیت مکانی به دانشگاه علوم پزشکی استان واگذار نشده است.

وی با اشاره به اینکه تلاش ها در این راستا است که مالکیت بیمارستان را به دست بگیریم، افزود: امروز شاهد راه اندازی بخش های تخصصی مانند بخش ای سی یو، مراقبت های قلبی، بخش دیالیز و ارتقای سیستم های مختلف مانند سیستم امحاء زباله و سیستم بی خطر ساز هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز تصریح کرد: تلاش ما این بوده است که زمینه اسکان پزشکان را فراهم کنیم که متخصصان و پزشکان با تجربه به این بیمارستان بیایند.