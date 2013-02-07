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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۱۲

طبرسی:

بیعت نیروهای هوایی با بنیانگدار انقلاب در سال 57 ستودنی بود

بیعت نیروهای هوایی با بنیانگدار انقلاب در سال 57 ستودنی بود

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: نیروهای جان بر کف هوایی ایران در 19 بهمن 57 بیعتی ستودنی را با معمار کبیر انقلاب به یادگار داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر پنجشنبه در دیدار کارکنان پایگاه پدافند هوایی بابلسر در ساری با اشاره به اینکه ارتش ملی مایه افتخار و عزت نظام اسلامی است، افزود: امروز ارتش در مرزها و دفاع از ارزش های انقلاب با اقتدار و با صلابت دفاع می کند و زحمات این افراد قابل تقدیر است.

وی بر لزوم وحدت و  بصیرت در استمرار اهداف عالیه نظام اسلامی تاکید کرد و افزود: در 19 بهمن سال 57 کارکنان نیروی هوایی با امام راحل (ره) بیعت کردند و با دیگر مردم انقلابی ایران همگام شدند و در واقع فصل جدیدی در تاریخ ارتش آن زمان بوجود آمد و این امر باعث برکات و تحول در انقلاب اسلامی ایران شد.

طبرسی به حماسه آفرینی ارتش جمهوری اسلامی بویژه نیروی هوایی در هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: رشادتها، ایثارگریها و جانفشانی های ارتش در دفاع از میهن اسلامی در دوران دفاع عاشورایی بی بدیل بود.

سرهنگ داود عطایی، جانشین گروه پدافند هوایی بابلسر، 19 بهمن ماه 1357 را یادآور اعلام همبستگی نیروی هوایی با انقلاب اسلامی و بیعت با حضرت امام خمینی (ره) عنوان کرد.

وی نقش نیروی هوایی را در سرنگونی رژیم پهلوی مهم و اساسی توصیف کرد و افزود: نیروی هوایی با پیوستن به بدنه انقلاب در به ثمر رسیدن پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران نقش بسزایی ایفا کرده است.

19 بهمن در تقویم جمهوری اسلامی ایران به روز نیروی هوایی نامگذاری شده است.

کد مطلب 1811458

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