وجود 800 تخت ویژه بیمارستانی در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد شریفی ظهر پنجشنبه در مراسم تقدیر از بیمارستانهای برتر در جشنواره حاکمیت بالینی اظهار داشت: نارضایتی اصلی مردم به خاطر بحث نرم افزاری است و کلید اصلی آن حاکمیت بالینی است که خوشبختانه توانستیم امسال رتبه خوبی در این زمینه کسب کنیم.

وی ادامه داد: در زمینه بهبود کیفیت در مرحله اول کار قرار داریم و باید راه طولانی را با برنامه ریزی مناسب طی کنیم تا شاهد پیشرفت هرچه بیشتر پزشکی فارس باشیم.

قائم مقام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به شاخص های حاکمیت بالینی بیان داشت: مدیرت خطا، ایمنی بیمار، تعامل بیمار و جامعه،اثر بخشی بالینی و ممیزی بالینی، مدیریت کارکنان و آموزش هفت ستون اصلی حاکمیت بالینی است که پیاده سازی اخلاق اسلامی نیز توسط فارس پیشنهاد داده شده است.

در این مراسم از بیمارستانهای شهید فقیهی، نمازی، حافظ، شهید دستغیب، شهید چمران، شهید مطهری، رجایی، کوثر، مادر و کودک و اردیبهشت تقدیر به عمل آمد.