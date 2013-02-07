پوشش رسانه ای نمایشگاه کتاب مازندران مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی احمدی عصر پنجشنبه در بازدید از نهمین نمایشگاه کتاب مازندران با اشاره به اینکه نمایشگاه به گونه‌ ای طراحی شده که خودروها تا در مقابل نمایشگاه می آیند، افزود: در نمایشگاه بین‌المللی تهران با توجه به فاصله محل پارک خودروها و نمایشگاه، فاصله زیادی وجود دارد.



وی با بیان اینکه در برگزاری نمایشگاه، مهم‌ ترین معضل اطلاع‌رسانی است، افزود:‌ خوشبختانه این معضل در نمایشگاه کتاب مازندران وجود ندارد و از پوشش رسانه‌ای خوبی برخوردار است.

احمدی گفت: چیدمان نمایشگاه، تقسیم بندی غرفه‌ها و تنوع موضوعات ارائه شده در نمایشگاه قابل توجه است.



وی ادامه داد: تخفیف‌های نمایشگاهی که در نظر گرفته شده هم ویژه است و البته برخی غرفه‌ها تخفیف‌های بیشتر هم لحاظ کردند.



این مسئول با بیان اینکه گیشه بانک عامل در نمایشگاه مستقر است، افزود: هر فردی از هر قشری که وارد نمایشگاه می‌شود دست خالی برنمی‌گردد.



نمایشگاه کتاب مازندران تا عصر فردا در ساختمان سابق کارخانه چوخا واقع در جاده ساری به قائم شهر برپا است.