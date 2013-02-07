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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۲۸

به مناسبت دهه فجر/

8 پروژه مخابرات بروجرد افتتاح شد

8 پروژه مخابرات بروجرد افتتاح شد

بروجرد - خبرگزاری مهر: به مناسبت دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی ایران هشت پروژه مخابرات بروجرد با حضور مسئولان راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی امام جمعه بروجرد ظهر پنج شنبه در مراسم راه اندازی مرکز"او ام سی" اظهار داشت: روند احداث و ایجاد زیر ساختهای ارتباطی در سطح شهرستان و استان روند مطلوبی است.

وی افزود: امروز در بحث تلفن های ثابت و همراه مشکل خاصی نداریم و مخابرات بروجرد نیز در این راستا کارهای خوبی انجام داده است.

امام جمعه بروجرد ادامه داد: مخابرات بروجرد در مدت زمان فعالیت خود توانسته با ایجاد رابطه خوب بین پرسنل در خدمت مردم باشد.

مدیر مخابرات شهرستان بروجرد نیز در این مراسم گفت: 127 طرح مخابراتی در سطح استان لرستان به مناسبت دهه فجر افتتاح شد که از این تعداد هشت طرح آن در بروجرد راه اندازی شده است.

فلاحی تصریح کرد: توسعه 100 پورت پرسرعت "جی"، افتتاح فیبر نوری در چالانچولان و شهرک صنعتی، فیبر نوری شبکه بهداشت، افتتاح سایت مخابرات با ظرفیت 1200 شماره مسکن مهر، نصب و راه اندازی یک دستگاه "بی اس سی"، راه اندازی سایتهای تلفن همراه و راه اندازی مرکز "او ام سی" از جمله طرح های مخابرات بروجرد در دهه فجر بوده است.

وی افزود: این مرکز، مرکز مدیریت تلفن های ثابت و همراه است که با هدف پدافند غیر عامل و کنترل مرکزی کل استان ایجاد شده است.

مدیر مخابرات شهرستان بروجرد یادآور شد: راه اندازی این مرکز مدیریت صحیح منابع مخابراتی است و امید است مخابرات کل استان را از نظر پارامترهای کمی و کیفی مدیریت کنیم.

فلاحی در پایان گفت: حدود 20 میلیارد ریال برای راه اندازی این مرکز هزینه شده است.

کد مطلب 1811470

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