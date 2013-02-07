8 پروژه مخابرات بروجرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی امام جمعه بروجرد ظهر پنج شنبه در مراسم راه اندازی مرکز"او ام سی" اظهار داشت: روند احداث و ایجاد زیر ساختهای ارتباطی در سطح شهرستان و استان روند مطلوبی است.

وی افزود: امروز در بحث تلفن های ثابت و همراه مشکل خاصی نداریم و مخابرات بروجرد نیز در این راستا کارهای خوبی انجام داده است.

امام جمعه بروجرد ادامه داد: مخابرات بروجرد در مدت زمان فعالیت خود توانسته با ایجاد رابطه خوب بین پرسنل در خدمت مردم باشد.

مدیر مخابرات شهرستان بروجرد نیز در این مراسم گفت: 127 طرح مخابراتی در سطح استان لرستان به مناسبت دهه فجر افتتاح شد که از این تعداد هشت طرح آن در بروجرد راه اندازی شده است.

فلاحی تصریح کرد: توسعه 100 پورت پرسرعت "جی"، افتتاح فیبر نوری در چالانچولان و شهرک صنعتی، فیبر نوری شبکه بهداشت، افتتاح سایت مخابرات با ظرفیت 1200 شماره مسکن مهر، نصب و راه اندازی یک دستگاه "بی اس سی"، راه اندازی سایتهای تلفن همراه و راه اندازی مرکز "او ام سی" از جمله طرح های مخابرات بروجرد در دهه فجر بوده است.

وی افزود: این مرکز، مرکز مدیریت تلفن های ثابت و همراه است که با هدف پدافند غیر عامل و کنترل مرکزی کل استان ایجاد شده است.

مدیر مخابرات شهرستان بروجرد یادآور شد: راه اندازی این مرکز مدیریت صحیح منابع مخابراتی است و امید است مخابرات کل استان را از نظر پارامترهای کمی و کیفی مدیریت کنیم.

فلاحی در پایان گفت: حدود 20 میلیارد ریال برای راه اندازی این مرکز هزینه شده است.