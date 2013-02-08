به گزارش خبرنگار مهر، جغرافیای خلیج فارس نام پروژه تحقیقاتی است که قرار است نتایج آن در قالب یک کتاب 230 صفحه‌ای توسط سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به چاپ برسد. سیروس فخری و داوود امینی دو محقق و پژوهشگر حوزه جغرافیا هستند که این پروژه زیر نظر آن‌ها پیش رفته است.

عمده مطالب این کتاب درباره اقتصاد، تاریخ، سیاست، مسائل نظامی و استراتژیک و طبیعت دریای خلیج فارس است. کتاب مذکور در حال حاضر تمام مراحل پیش از چاپ را طی کرده و آماده انتشار است. اما به دلیل مشکلات مربوط به کاغذ که این روزها گریبان ناشران زیادی را گرفته، انتشار آن به تعویق افتاده است. انتشار کتاب «جغرافیای خلیج فارس» پیش از این هم به همین دلیل به تاخیر افتاده بود.

طرح کتاب «جغرافیای خلیج فارس» در کمیته تالیف و نشر سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تصویب و فعالیت‌های میدانی گردآوری اطلاعات برای تدوین این کتاب آغاز شد. با توجه به مناقشات موجود بین ایران و کشورهای عربی، این کتاب از نظر اسناد تاریخی، پاسخ محکمی به مدعیان بین‌المللی خواهد داد.

گفته شده است، این کتاب در نوبت انتشار قرار دارد ولی مانند کتاب‌های دیگر سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و همچنین دیگر ناشران کشور که به دلیل گرانی و کمبود کاغذ، پشت مرحله چاپ مانده‌اند، همچنان در انتظار فرصت و زمانی مناسب برای انتشار به سر می‌برد.