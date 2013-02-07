راهیان کرمانشاه میزبان صدرنشین خود را متوقف کرد

به گزارش خبرنگار مهر؛ تیم فوتبال راهیان کرمانشاه بعدازظهر روز پنج شنبه با حضوردرمقابل تیم شهرداری یاسوج در ورزشگاه آزادی کرمانشاه به میدان رفت.

ازسری مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور در هفته هفدهم راهیان کرمانشاه میزبان شهرداری یاسوج صدر نشین گروه دوم بود که در این بازی، راهیان توانست نتیجه را با حساب یک بر صفر به سود خود به پایان برساند و امیدواری های خود را برای صعود به لیگ برتر هم چنان حفظ کند

شهرداری یاسوج تا قبل از این بازی از 16 بازی گذشته خود دارای 36 امتیاز بود و به تنهایی درصدر گروه دوم قرارداشت در حالی که راهیان کرمانشاه با کسب 29 امیتاز از بازی های گذشته در مکان چهارم گروه خود قرارگرفته و برای حضور در جمع صدر نشینان نیاز مبرم به یک پیروزی داشت و توانست با شکست حریف خود جمع امتیازات خود را به 32 رسانده و هم جنان امید های خود را زنده نگه دارد.

لازم به ذکر است راهیان با کسب این پیروزی و با توجه به تفاضل گل بهتر نسبت به پاس همدان در مکان سوم گروه دوم قرار دارد.

رده های اول و دوم گروه دوم به شهرداری یاسوج با 36 امتیاز و استقلال صنعتی اهواز با 35 امتیاز است.