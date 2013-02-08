فارس قهرمان اسکی شهرنشینان ایران شد

به گزارش خیرگزاری مهر، در رقابت‌های تیمی بزرگسالان قهرمانی شهرنشینان کشور تیم شهرداری اردکان فارس با 180 امتیاز رتبه نخست را کسب کرد و تیم تهران با 88 امتیاز و تیم اصفهان با 54 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رقابت های انفرادی بزرگسالان رضا وفا از تیم شهرداری اردکان فارس مقام اول و احمدرضا زراعت پیشه و حسین رئیسی به طور مشترک مقام دوم این دوره از مسابقات را به دست آوردند. در رقابت های تیمی جوانان تیم سازمان همیاری شهرداری های استان فارس اول شد، تیم آریو برزن فارس مقام دوم و تیم اصفهان مقام سوم را کسب کرد.

در رقابت های انفرادی جوانان آرش بشارتی از تیم آریو برزن فارس مقام اول، حسین رئیسی از تیم سازمان همیاری شهرداری های استان فارس مقام دوم و محمد امین رفیعی از تیم اصفهان مقام سوم این دوره از مسابقات را کسب کردند.



در این مسابقات48 شرکت کننده در بخش آقایان و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در قالب 10 تیم از استان های تهران ، البرز ، قزوین ،آذربایجان شرقی ، چهار محال و بختیاری ، کهگیلویه و بویر احمد ، کردستان ، خراسان رضوی و فارس به میزبانی استان فارس در شهرستان سپیدان در رشته مارپیچ بزرگ در 2 مانش رقابت کردند.



دوره دوم مسابقات لیگ اسکی شهرنشینان کشور در پیست دیزین و دوره سوم رقابت ها در پیست شمشک برگزار خواهد شد. شهرستان سپیدان به مرکزیت اردکان در فاصله 100 کیلومتری شمال غرب شیراز واقع شده است.