جشن تولد یک فیلم خانوادگی/ انتقاد پدر از پسر!

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری فیلم سینمایی "تاج محل" به کارگردانی دانش اقباشاوی دقایقی پیش در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد. در این نشست خبری علاوه بر کارگردان، عبدالجبار اقباشاوی و شهلا پرویزمرادی بازیگران فیلم، کریم نیکونظر نویسنده، محمود یارمحمدلو تدوینگر و مسعود فیروزه مدیرتولید فیلم حضور داشتند.

اقباشاوی در ابتدای نشست گفت: من پیش از این سال ها در حوزه فیلم کوتاه، مستند و دستیاری کارگردان فعالیت داشتم و دستیار کارگردان هایی چون ابراهیم حاتمی کیا، احمدرضا درویش، رسول صدرعاملی و ... بودم.

وی ادامه داد: با همراهی همکلاسی قدیمی ام کریم نیکونظر از مدت ها قبل قصد ساخت فیلم سینمایی را داشتیم. به پیشنهاد نیکونظر طرح 5 صفحه ای فیلم را نوشتیم و قرار شد این اثر درباره روابط خانوادگی و اتفاقاتی که اطراف مان می افتد، باشد.

کارگردان "تاج محل" ادامه داد: به پیشنهاد نیکونظر طرح فیلمنامه را به رضا میرکریمی پیشنهاد دادیم. به دلیل اینکه حال و هوای فیلم ما بسیار شبیه به آثار وی است. قصه اولیه قرار بود در تهران اتفاق بیافتد اما میرکریمی پیشنهاد داد که چرا به خود آبادان نمی رویم و فیلم را آنجا نمی سازیم. میرکریمی تنها تهیه کننده فیلم ما نبود بلکه به عنوان برادر بزرگتر مراقب بود که شرایطی فراهم شود تا ما با خیال راحت فیلم مان را بسازیم.

در ادامه کریم نیکونظر نویسنده فیلمنامه عنوان کرد: در واقع من و دانش می خواستیم فیلمی درباره پدران مان بسازیم. قرار نبود از مقام پدر تجلیل کنیم اما به این فکر می کردیم که پدران ما ویژگی ها و رفتارهایی دارند که ممکن است برای بقیه جالب باشد. بنابراین ویژگی های خانوادگی من و دانش به فیلم راه یافت.

در بخش دیگری از این نشست مسعود فیروزه مدیر تولید فیلم عنوان کرد: "تاج محل" متعلق به حوزه هنری است و ما تمام تلاش‌مان را کردیم که با همه امکاناتی که در اختیارمان قرار داده شود بود این اثر را به بهترین شکل ممکن بسازیم و همین امر مسئولیت ما را سخت تر می کرد. هزینه تولید این فیلم نسبت به بودجه فیلم های تلویزیونی بالاتر است و حدود 1.5 برابر بودجه یک تله فیلم بوده است.

در ادامه این جلسه عبدالجبار اقباشاوی که پدر کارگردان نیز است درباره حضورش در این فیلم گفت: من پیش از این کار هنری نکرده بودم اما به سینمای واقع گرا که در بستر مسایل اجتماعی می گذرد بسیار علاقه داشتم.

وی ادامه داد: درست است که برای اولین بار است فیلم بازی می کنم اما از قدیم به دنبال مسایل روز سینما و نقد فیلم بودم. امروز اولین بار بود که این اثر را روی پرده دیدم. برخی سکانس ها را دوست داشتم اما معتقدم فیلم در برخی جاها خوب از کار در نیامده است. البته با توجه به توان بالفعلی که سینمای ما دارد "تاج محل" اثر قابل قبولی شده است.

در بخش دیگری از این نشست شهلا مرادی یکی دیگر از بازیگران فیلم عنوان کرد: من پیش از این بازیگری را تجربه نکرده بودم اما خانواده من بسیار پیگیر مسایل سینما و تئاتر هستند. من خاله دانش هستم و از کودکی در کنارش زندگی کرده ام. وی از دوران خردسالی مشتاق تئاتر و سینما بود و از نوجوانی وارد سینما شد.

مرادی متذکر شد من خودم بچه جنگ هستم و معتقدم که این فیلم به درستی توانسته از عهده ارایه تصویر واقعی از شهر آبادان بر آید. با این که من یک نابازیگر بودم اما دانش توانست از من یک بازیگر بسازد.

در بخش دیگری از این جلسه محمود یارمحمدلو تدوینگر فیلم گفت: چند روز بعد از آغاز فیلمبرداری من با میرکریمی صحبت کردم و از طریق تلفن نیز با اقباشاوی آشنا شدم. از همان ابتدا معتقد بودم که فیلم لحن بسیار خوبی دارد. با همکاری اقباشاوی مطمئناً بعد از جشنواره نگاه جدیدتری به فیلم خواهیم داشت چون هر دوی ما امروز برای اولین بار بود که فیلم را روی پرده می‌دیدیم.

یارمحمدلو اشاره کرد: آن چه که جلوی دوربین اتفاق می افتد خیلی مهم است. در برخی مواقع لحظه هایی برای اولین بار جلوی دوربین شکل می گیرد که با برداشت های دیگر قابل بازگشت نیست. تسلط دانش و همکار تدوینگر من آقای شیبانی بسیار در شکل گیری فیلم تاثیرگذار بود.

در ادامه اقباشاوی درباره همکاری اش با این تدوینگر گفت: من محمود یارمحمدلو را به عنوان یک مستندساز می شناختم و بسیار خوشحال شدم که تدوین فیلمم را یک مستندساز برعهده داشته است. ما تلاش کردیم با این شیوه کارگردانی، باورپذیری را در فیلم افزایش دهیم.

وی درباره انتخاب تیم بازیگران فیلم توضیح داد: چون قرار بر باورپذیر بودن فیلم بود ما تلاش کردیم افرادی که توانایی بازیگری دارند و در اصل اهل آبادان هم باشند را مورد بررسی قرار دهیم. بازیگر حرفه ای آبادانی نتوانستیم بیابیم و چون تنها 10 روز پیش تولید این فیلم طول کشید نمی توانستیم برای تغییر لهجه وقت بگذاریم بنابراین به سراغ دور و بری های خودمان رفتیم در عین آبادانی بودن سابقه ای هم در تئاتر داشته باشند. تمام تلاش خود را کردیم که اثری باورپذیر بسازیم.

وی در پایان عنوان کرد: حوزه هنری در ساخت این فیلم کاملاً مثل یک فیلمساز مستقل با ما برخورد داشت و بدون هیچ دخالتی ما در کار آزاد بودیم. با رضا میرکریمی نیز از زمان نوشتن سیناپس و قصه در ارتباط بودیم اما در زمان فیلمبرداری متاسفانه به دلیل مشکلاتی که برای فیلم "خسته نباشید" در کرمان به وجود آمد نتوانستیم بیشتر از دو بار در خدمت وی باشیم اما در زمان تدوین از حضور وی بسیار بهره بردیم.