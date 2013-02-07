شهدای هسته ای درس از خودگذشتگی به انسان ها آموختند

به گزارش خبرنگار مهر، شهره پیرانی ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز به کار دانشگاه فرهنگیان پردیس معرفت خواهران، نوع شهادت شهید داریوش رضایی‌نژاد را مظلومانه عنوان کرد.

وی با اعلام اینکه آرمیتا در زمان شهادت پدرش فقط دو سال سن داشت، اضافه کرد: اگرچه روان‌ شناسان بعد از شهادت همسرم اعلام کردند که شاید آرمیتا اضطراب پس از حادثه بگیرد، افزود: روانشناسان بعد از شهادت همسرم ، نسخه بازی درمانی را پیچیدند و بعداً اذعان کردند که روحیه‌اش بعد از شهادت پدرش بی‌نظیر است.

پیرانی سکون و آرامش معنوی بعد از شهادت همسرش را نتیجه توکل بر خدا و پیروی از دستورات ائمه برشمرد و گفت: سعی می‌کنیم در مدار شهدا برای تعالی جمهوری اسلامی تلاش کنیم



رئیس دانشگاه فرهنگیان پردیس خواهران مازندران هم در این مراسم گفت: اصالتمان به شهدا به ویژه به شهید رضایی‌نژاد است.



وی با اشاره به اینکه اصالت‌ ما به شهدا به ویژه به شهید رضایی‌ نژاد است، افزود: بزرگترین درسی که از شهدای هسته‌ای کشور گرفتیم، روحیه رشادت، اعتماد به نفس، فداکاری و از خود گذشتگی است.



دانشگاه فرهنگیان فجر جدید در نظام تعلیم و تربیت

آروز ولی‌پور، رئیس دانشگاه فرهنگیان پردیس خواهران مازندران نیز در این مراسم گفت: دانشگاه فرهنگیان فجر جدید در نظام تعلیم و تربیت است که می‌تواند پایه‌گذار تربیت عاشورایی باشد.



وی رویکرد تربیت آموزشی در نظام تعلیم و تربیت را قرآنی دانست و افزود: اگر دانشگاه فرهنگیان بتواند در این مسیر گام بردارد، موفق خواهد بود.



ولی‌ پور با تاکید بر اینکه دانشگاه فرهنگیان انسان‌ساز است، تصریح کرد: تربیت نیز در این دانشگاه باید الهی باشد.



رئیس دانشگاه فرهنگیان پردیس خواهران مازندران در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای هسته‌ای کشور از آرمیتا رضایی‌ نژاد به عنوان معلم یاد کرد و گفت: معلم بودن به سن و سال نیست.