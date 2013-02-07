محمدعلی عباسی مدیرعامل آتشنشانی برازجان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 14 امروز با تماس کارکنان کارخانه سیمان دشتستان متوجه حریق در این کارخانه شدیم که بلافاصله دو گروه به محل اعزام شدند و اقدام به مهار آتش در این کارخانه کردند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه احتمال می دادیم که این آتش سوزی ابعاد گستردهتری نیز داشته باشد از ایستگاههای آتشنشانی دالکی و شهرداری برازجان نیز طلب کمک کردیم که گروههای اتشنشانی خود را به این محل اعزام کردند.
مدیرعامل آتشنشانی برازجان با بیان اینکه در حال حاضر آتشسوزی در این کارخانه به صورت کامل مهار شده است، افزود: اتصالی برق در این کارخانه عامل این آتشسوزی بوده است و آسیبهایی نیز به شبکه برق این کارخانه وارد شده است.
محمدعلی دهقان مسئول اورژانس و فوریتهای پزشکی شهرستان دشتستان نیز در گفتگو با مهر اظهار داشت: پس از اطلاع از وقوع این حادثه، گروههای امدادی به محل اعزام شدند و چهار نفر مصدوم این حادثه به بیمارستان 17 شهریور برازجان منتقل شدند.
وی با بیان اینکه این افراد بر اثر استنشاق گازهای موجود در فضا و دود دچار مشکلات جزئی تنفسی شدهاند، اذعان داشت: خوشبختانه این افراد مشکل چندان جدی ندارند.
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