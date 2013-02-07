پنج طرح بهداشت و درمان در نکا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، افتتاح مرکز بهداشت کمیشان، مرکز بهداشت چناربن، چلمردی، اورژانس 115 جاده ای زرندین و عملیات اجرایی درمانگاه تالاسمی و دیالیز شهرستان نکا به بهره برداری رسید.

اسماعیل محمودیان، مدیر شبکه بهداشت و درمان نکا ظهر پنجشنبه در این مراسم گفت: مرکز بهداشت روستای کمیشان روستاهای شورابسر، کمیشان و کلت را تحت پوشش دارد و 50 میلیون تومان هزینه داشته است.

وی با بیان اینکه زمینی به مساحت هزار و 800 متر مربع برای ساخت این مرکز در نظر گرفته شده، افزود: این مرکز با کمک خیر گلدوست در کمیشان ساخته می شود.

محمودیان ادامه داد: بهداشت و درمان در بحث سلامت تنها 25 درصد امور را تامین می کند و در مابقی امور نیازمند کمک خیران و مردم در امر سلامت است.

وی گفت: خانه چناربن با سرمایه گذاری 40 میلیون تومان و تجهیز 25 میلیون تومان و اورژانس جاده ای زرندین با اعتبار 60 میلیون تومان امروز به بهره برداری رسید.

وی با اشاره به کلنگ زنی درمانگاه تالاسمی و دیالیز شهرستان نکا گفت: در این راستا این درمانگاه از نیازهای مبرم شهرستان بود که با کمک خیری کلنگ زنی و در دو طبقه احداث و به چهار طبقه ارتقا می یابد.

محمودیان گفت: این زمین توسط خیر عبدی به ارزش 210 میلیون تومان اهدا و توسط خیر سهرابی ساخته می شود تا مشکلات شهر در این بخش رفع شود.

فرماندار نکا نیز در سخنانی با تاکید بر امر بهداشت و درمان اظهار داشت: باید بدانیم پیشگیری بهتر از درمان است و در این رابطه تلاش کنیم.

علی رجبی افزود: در حوزه سلامت بهداشت و درمان باید تلاش همگانی صورت گیرد و سلامت و امنیت بعنوان حوزه های مهم مورد توجه باشد.