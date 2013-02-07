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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۴۷

همزمان با دهه فجر/

پنج طرح بهداشت و درمان در نکا افتتاح شد

پنج طرح بهداشت و درمان در نکا افتتاح شد

نکا - خبرگزاری مهر: در هفتمین روز از دهه مبارک فجر، پنج طرح بهداشت و درمان نکا با حضور نماینده مردم نکا در مجلس شورای اسلامی به بهره برد اری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، افتتاح مرکز بهداشت کمیشان، مرکز بهداشت چناربن، چلمردی، اورژانس 115 جاده ای زرندین و عملیات اجرایی درمانگاه تالاسمی و دیالیز شهرستان نکا به بهره برداری رسید.

اسماعیل محمودیان، مدیر شبکه بهداشت و درمان نکا ظهر پنجشنبه در این مراسم گفت: مرکز بهداشت روستای کمیشان  روستاهای شورابسر، کمیشان و کلت را تحت پوشش دارد و 50 میلیون تومان هزینه داشته است.

وی با بیان اینکه زمینی به مساحت هزار و 800 متر مربع برای ساخت این مرکز در نظر گرفته شده، افزود: این مرکز با کمک خیر گلدوست در کمیشان ساخته می شود.

محمودیان ادامه داد: بهداشت و درمان در بحث سلامت تنها 25 درصد امور را تامین می کند و در مابقی امور نیازمند کمک خیران و مردم در امر سلامت است.

وی گفت: خانه چناربن با سرمایه گذاری 40 میلیون تومان و تجهیز 25 میلیون تومان و اورژانس جاده ای زرندین با اعتبار 60 میلیون تومان امروز به بهره برداری رسید.

وی با اشاره به کلنگ زنی درمانگاه تالاسمی و دیالیز شهرستان نکا گفت: در این راستا این درمانگاه از نیازهای مبرم شهرستان بود که با کمک خیری کلنگ زنی و در دو طبقه احداث و به چهار طبقه ارتقا می یابد.

محمودیان گفت: این زمین توسط خیر عبدی به ارزش 210 میلیون تومان  اهدا و توسط خیر سهرابی ساخته می شود تا مشکلات شهر در این بخش رفع شود.

فرماندار نکا نیز در سخنانی با تاکید بر امر بهداشت  و درمان اظهار داشت: باید بدانیم پیشگیری بهتر از درمان است و در این رابطه تلاش کنیم.

علی رجبی افزود: در حوزه سلامت بهداشت و درمان باید تلاش همگانی صورت گیرد و سلامت و امنیت بعنوان حوزه های مهم مورد توجه باشد.

کد مطلب 1811487

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