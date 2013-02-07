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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۱۳

افتتاح ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه یک اراک

افتتاح ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه یک اراک

اراک-خبرگزاری مهر: همزمان با هشتمین روز از دهه مبارک فجر،در مراسمی با حضور جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه یک اراک افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی عصر روز پنجشنبه در این مراسم ،اسلامی کردن جامعه و برقراری حاکمیت الهی، کمک و دستگیری به نیازمندان و کاهش فاصله طبقاتی را از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: بدنبال ایجاد انقلاب اسلامی مردم سالاری جایگزین دیکتاتوری شده،جوانان جایگاه واقعی خود را یافته و مهمتر از همه مردم ایران به عزت و آزادی رسیده اند.

محسن ولیئی در ادامه با اشاره به کارشکنی های انجام شده از سوی دشمنان انقلاب بعد از پیدایش انقلاب تا کنون گفت: با درایت امام راحل و تصمیمات شجاعانه رهبری فرزانه دشمنان نظام تاکنون نتوانسته اند به خواسته های خود برسند.

برای خرید،تجهیز و راه اندازی این ساختمان در زمینی به مساحت 600 مترمربع با زیربنای 400 مترمربع مبلغ یک میلیارد و 260 میلیون تومان هزینه شده است.

با بهره برداری از این ساختمان 4 هزار و 760 خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی ازخدمات این نهاد در منطقه یک شهر اراک بهره مند می شوند.

کد مطلب 1811496

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