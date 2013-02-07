افتتاح ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه یک اراک

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی عصر روز پنجشنبه در این مراسم ،اسلامی کردن جامعه و برقراری حاکمیت الهی، کمک و دستگیری به نیازمندان و کاهش فاصله طبقاتی را از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: بدنبال ایجاد انقلاب اسلامی مردم سالاری جایگزین دیکتاتوری شده،جوانان جایگاه واقعی خود را یافته و مهمتر از همه مردم ایران به عزت و آزادی رسیده اند.

محسن ولیئی در ادامه با اشاره به کارشکنی های انجام شده از سوی دشمنان انقلاب بعد از پیدایش انقلاب تا کنون گفت: با درایت امام راحل و تصمیمات شجاعانه رهبری فرزانه دشمنان نظام تاکنون نتوانسته اند به خواسته های خود برسند.

برای خرید،تجهیز و راه اندازی این ساختمان در زمینی به مساحت 600 مترمربع با زیربنای 400 مترمربع مبلغ یک میلیارد و 260 میلیون تومان هزینه شده است.

با بهره برداری از این ساختمان 4 هزار و 760 خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی ازخدمات این نهاد در منطقه یک شهر اراک بهره مند می شوند.