تربیت در مدارس و دانشگاه ها باید منجر به حفظ فطرت توحیدی انسان شود

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا ظهر پنج شنبه همزمان با ایام الله دهه فجر با آیت الله سید مرتضی محمودی نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه ورامین دیدار و گفتگو کردند.

آیت الله سید مرتضی محمودی در این دیدار گفت: از بدو تولد انسان تا مرگ لحظه به لحظه زندگی انسان در سعادت و یا شقاوت دنیا و آخرت انسان مؤثر است و هم راه سعادت باز است و هم راه شقاوت، هر انسان با فطرت پاک و فطرت توحیدی پا به عرصه زندگی می گذارد و در این مرحله تربیت پدر و مادر بسیار تأثیرگذار است، باید به گونه ای عمل شود که روحیه فطرت انسان حفظ شود.

وی مرحله بعدی را حضور در جامعه دانست و افزود: اگر مدارس و دانشگاه ها به اخلاقیات اهمیت دهند و معلم دلسوز باشد، تربیت دانش آموز در جهت مثبت قرار می گیرد و اگر سه مرحله قبل از تولد، تربیت خانوادگی و حضور در اجتماع با رعایت موارد اخلاقی و شرعی صورت پذیرد به طور قطع آن فرد سعادتمند خواهد شد، لکن چنانچه به تربیت در این مقاطع بی توجهی شود فطرت توحیدی فرد منحرف خواهد شد؛ مدارس، مراکز دانشگاهی و تربیتی ایران در دوران طاغوت اوضاع خوبی نداشتند و زمینه فساد عقائد در آن دوران فراهم بود.

ملت ایران برای دفاع از دین خود و برای رهایی از ظلم قیام کردند

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین سپس قیام مردم علیه ر‍ژیم طاغوت را مورد اشاره قرار داده و تأکید کرد: ملت ایران برای دفاع از دین خود و برای رهایی از ظلم قیام کردند و سرانجام این قیام به ثمر رسید و انقلاب پیروز شد و اکنون 34 سال از پیروزی انقلاب می گذرد و در کل عملکرد نظام و انقلاب بسیار خوب بوده است، البته می توانستیم بهتر هم باشیم، مشکلات امروز جامعه کم نیست و همه در این مشکلات مسئول هستیم.

وی به اوضاع فرهنگی دانشگاه ها اشاره کرد و ادامه داد: حیف است فرزندان و آینده سازان این مملکت که با فطرت توحید متولد شدند و در جامعه و خانواده اسلامی تربیت شده اند، زمانی که پا به دانشگاه ها می گذارند بر اثر اختلاطهای جنسی و برخی اوضاع نابسامان خدایی ناکرده زمینه انحراف آنها فراهم شود و خداوند با انقلاب اسلامی بر بندگان منت گذاشته است و امروز بهترین فرصت است که با تفکیک جنسیتی زمینه مصونیت اخلاقی فرزندانمان را فراهم کنیم و باقیات صالحات برای خود باقی بگذاریم، خداوند هم اجر و پاداش خواهد داد و این تصمیم عملی و ماندگار خواهد شد.

امام جمعه ورامین تصریح کرد: با این کار نهالی را غرص می کنید که ساعت به ساعت رشد خواهد کرد و آیندگان از میوه و سایه آن در آینده بهره مند می شوند و با این اقدام سنت حسنه ای در مرکز دانشگاهی خود پایه گذاری می کنید، همه مدیون خون شهدایی هستیم که با نیت پاک و عاشقانه خود را فدای انقلاب اسلامی کردند.

گفتنی است، در ابتدای این جلسه حجت الاسلام سید احمد حسینی رئیس شورای اسلامی شهرستان ورامین و از مسئولان دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا گزارشی از اوضاع فرهنگی دانشگاه ارائه کرد.

اولویت اصلی مسئولان دانشگاه امور فرهنگی است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا نیز با اشاره به افتتاح مسجد دانشگاه آزاد در ایام دهه فجر خطاب به آیت الله محمودی گفت: کلنگ زنی این مسجد به دست شما بوده و افتتاح آن نیز به دست شما صورت گرفت و این مایه برکت مسجد و افتخار ماست، دانشگاه هم رسالت علمی و هم فرهنگی دارد و اولویت اصلی مسئولان دانشگاه امور فرهنگی است.

حسینعلی شیبانی افزود: در این واحد دانشگاهی تمرکز خود را روی مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا گذاشته ایم و در بخش عمرانی نیزهدف مسئولان دانشگاه اتمام پروژه های نیمه تمام است.

وی سپس از راه اندازی کمیته عفاف و حجاب در قالب شورای فرهنگی در این واحد دانشگاهی خبر داد و بیان داشت: دانشجوها از اجرای طرح تذکر لسانی در دانشگاه که مصوب کمیته عفاف و حجاب بوده است، استقبال کرده اند و این طرح با موفقیت مواجه شده است.