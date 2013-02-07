پیروی از رهبر انقلاب در حفظ آرامش جامعه نیاز امروز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از طرح های عمرانی گچساران در جمع خبرنگاران افزود: حرکت صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی با شئونات نظام جمهوری اسلامی مطابقت نداشت و همین مسئله نگرانی رهبر معظم انقلاب و نمایندگان مجلس را نسبت به این موضوع در پی داشت.

وی استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را حق قانونی مجلس دانست و بیان داشت: این استیضاح در یک روند کاملا قانونی طی شد و در صورتیکه نمایندگان مجلس از صحبت های رئیس جمهور و وزیر کار قانع شده بودند، این استیضاح رای نمی آورد.

تاجگردون وظیفه مجلس را صیانت از حقوق مردم و اجرای قوانین عنوان کرد و اظهارداشت: صحبت های رئیس جمهور در دفاع از عضو کابینه دولت دهم با موضوع استیضاح مغایرت داشت و همین موضوع موجب استیضاح وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی را با آرای بالا شد.

تاجگردون تصریح کرد: انتظار مجلس از رئیس جمهور اصلاح این فرایند فراقانونی بود اماایشان مجلس را از دخالت در این موضوع منع کرد و موجب نگرانی نمایندگان مجلس شد.

وی اظهارداشت: امید است با وحدت بیشتر مجلس و دولت دیگر شاهد اینگونه برخوردها در میان قوا در کشور نباشیم.