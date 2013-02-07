به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد در راستای کاهش هزینههای نظامی دولت فدرال یکی از دو ناو هواپیمابر آمریکا را از خلیج فارس خارج خواهد کرد.
لئون پانهتا، وزیر دفاع آمریکا، شب گذشته اعلام کرد از این پس آمریکا تنها یک ناو هواپیمابر آمریکایی در خلیج فارس حضور خواهد داشت.
خروج یکی از دو ناو هواپیمابر آمریکا از خلیج فارس در حالی صورت میگیرد که هفته پیش طرح استقرار ناو هواپیمابر "هری اس ترومن" در خلیج فارس لغو شده بود.
بنا بر اعلام نیروی دریایی آمریکا خروج ناو هواپیمابر آمریکایی از خلیج فارس هزینههای چند صد میلیون دلاری حضور این ناو در خلیج فارس را کاهش خواهد داد.
گفته میشود در صورت حل موضوع بودجه پنتاگون، بازگشت این ناو به خلیج فارس حتمی نخواهد بود.
دو ناو هواپیمابر آمریکایی در سال 2010 و با بالا گرفتن احتمال درگیری نظامی میان آمریکا و ایران در خلیج فارس مستقر شده بودند.
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