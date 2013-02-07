محفل انس با قرآن همزمان با دهه فجر در پاکدشت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این محفل قرآنی جمعه 20 بهمن ماه بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد امیرالمؤمنین(ع) با حضور قاری بین المللی استاد مهدی عادلی و گروه تواشیح محراب و سخنرانی حجت الاسلام حسن لزومی امام جمعه شهرستان پاکدشت برگزار می شود.

همچنین در روز 22 بهمن ماه در مسیر راهپیمایی غرفه های "کودک"، "قرآن بخوانید جایزه بگیرید"، "وقف"، "انقلاب اسلامی" و "نحوه صدور سند وقفی" برپا می شود.

جشن بزرگ انقلاب اسلامی در بقاع متبرکه شاخص استان تهران

جشن انقلاب همزمان با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در جوار بقاع متبرکه شاخص استان تهران برگزار می شود.

حجت الاسلام سید حسین حسینی معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان تهران گفت: جشنهای پیروزی انقلاب در بقاع متبرکه شاخص استان تهران به ‌منظور تبدیل بقاع متبرکه به قطبهای فرهنگی در قالب برنامه ‌های محافل انس با قرآن، خیمه ‌های معرفت، پاسخ به سئوالات شرعی، مشاوره دینی، اجتماعی و خانواده با موضوع وقف، سخنرانی و مسابقه قرآن بخوانید هیدیه بگیرید ویژه کودکان، مسابقه شعرخوانی و نقاشی برگزار می ‌شود.

همچنین در روز 22 بهمن در مسیر راهپیمایی برپایی ایستگاههای صلواتی، مشاوره دینی، اجتماعی و خانواده، عرضه محصولات فرهنگی، برپایی نمایشگاه عکس، پوستر و روزنامه های قدیمی، مسابقه فرهنگی با موضوع انقلاب و اهدا بروشور انقلابی از جمله برنامه ها در روز 22 بهمن ماه است.

تجدید میثاق کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستانهای ورامین و قرچک با آرمانهای امام(ره)

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستانهای ورامین و قرچک در آستانه سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به اتفاق جمع کثیری از اصناف با حضور در مرقد مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با آرمانهای حضرت امام خمینی(ره) تجدید میثاق کردند.

همچنین مسئولان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستانهای ورامین و قرچک با حضور در مزار شهدای ۷۲تن ضمن قرائت فاتحه یاد و خاطره شهدای گرانقدر را گرامی داشتند.