تعیین تعرفه ها در نظام پزشکی اشتباه بود/ تهیه گزارش مخفی از بیمارستانها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسن طریقت منفرد روز پنج‌شنبه در ششمین مجمع عمومی بسیج جامعه پزشکی در تالار امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اظهار داشت: با توجه به شرایط تحریمها نباید اجازه بدهیم تا مردم در حوزه درمان فشار مضاعفی را علاوه بر درد و رنج بیماری تحمل کنند چرا که آرامش، امنیت و سلامت سه رکن اصلی امنیت عمومی جامعه است.

وی تجویز بی‌مورد خدمات تخصصی را یکی از آفتهای حوزه سلامت خواند و گفت: دو هفته پیش گفتم تا کارشناسان به طور مخفی به بیمارستانها بروند. تنها در یک گزارشی که ارائه شده یکی از همکاران در حوزه قلب طی سه ماه 800 مورد آنژیوگرافی انجام داده بود.

سرپرست وزارت بهداشت تصریح کرد: سرانه درمان در کشور ما چند صد دلار بیشتر نیست در حالی که در اروپا بیش از 3 هزار دلار و در آمریکا 10 هزار دلار است اما برای هر خدمتی در امر پزشکی راهنمای بالینی مختص به آن نیز تعریف شده است.

وی با انتقاد از اینکه چرا باید اجازه دهیم تا با این سرانه محدود بی‌نهایت از امکانات تکنیکی و ارزبر توسط متخصصان استفاده شود تأکید کرد: با تجویز بی‌مورد خدمات تخصصی، منابع را هدر می‌دهیم در حالی که باید از توان علمی و بالینی مان استفاده کنیم.

طریقت منفرد در ادامه با اشاره به برنامه پزشک خانواده و بلاتکلیفی آن پس از گذشت 17 سال در کشور، افزود: اداره صحیح مراکز بهداشتی و درمانی به عنوان سرمایه عظیم ملی و ساماندهی آن جز با اجرای پزشک خانواده و تقویت مراقبتهای اولیه به هیچ وجه مقدور نیست.

سرپرست وزارت بهداشت به مزایای اجرای صحیح برنامه پزشک خانواده در دنیا اشاره کرد و گفت: در این سیستم بیمار ولی‌نعمت است و پزشک خدمتگزار و بدون توجه به فقر و غنای بیمار به او خدمات درمانی ارائه می‌شود چرا که هر بیمار یک کارت بیمه در اختیار دارد که با مراجعه به پزشک این کارت را ارائه می‌کند.

وی تأکید کرد: اگر پزشک نتواند رضایت بیمار را به دست بیاورد در سه ماه بعدی ممکن است بیمار از زیرمجموعه او خارج شود و پزشک دیگری را انتخاب کند و در نتیجه معیشت پزشک به این امر وابسته است اما در کشور طوری برخورد می‌کنیم که انگار مردم صدقه‌بگیر ما هستند.

سرپرست وزارت بهداشت افزود: در سیستم پزشک خانواده در کشورهای مختلف سرانه درمان را براساس تعداد بیماری که پزشک انتخاب می‌کند دریافت می‌کند و اگر پزشک در مسیر ارائه خدمات جلوی هزینه‌ها را نگیرد باید از جیبش بپردازد.

طریقت منفرد، سپس به موضوع تعرفه های پزشکی اشاره کرد و گفت: ما اشتباه بزرگی کردیم و در مجلس ششم اختیار تعیین تعرفه را به یک سازمان صنفی دادیم و آن زمان بدون کار کارشناسی تعرفه‌ها 10 برابر شد.