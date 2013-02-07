درخشش تنها نماینده جنوب شرق استان تهران در مسابقات قهرمانی کشور آلیش بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فنی ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان پیشوا از قهرمانی ندا خانی یوسف رضا در رقابتهای آلیش قهرمانی کشور استان اصفهان خبر داد.

فیروزه سبزرو گفت: رقابتهای قهرمانی آلیش بانوان کشور از 16 بهمن ماه با حضور تیمهایی از 11 استان کشور در اصفهان برگزار شد و ندا خانی یوسف رضا نماینده اعزامی شهرستان پیشوا از تیم استان تهران توانست با غلبه بر حریفان خود به مقام قهرمانی این رقابتها دست یابد.

در این راستا محسن خادمی سکاندار ورزش شهرستان پیشوا گفت: رشته آلیش در سطح شهرستانهای استان تهران از استقبال کمتری برخوردار است که با این اوضاع ندا خانی یوسف رضا نایب رئیس کمیته آلیش شهرستان پیشوا از سالیان قبل تا کنون با کسب مدالهای رنگین و عنوانهای قهرمانی در مسابقات مختلف استانی، کشوری و بین المللی توانسته عناوین برتر را از آن خود و شهرستان پیشوا کند و در مسابقات کشوری آلیش استان اصفهان خوش درخشید و سبب شادی شهروندان و مسئولان شهرستان پیشوا شد.

در پایان خادمی از زحمات بی شائبه این ورزشکار شایسته شهرستان پیشوا تقدیر و تشکر ویژه ای کرد.

نتایج مسابقات دو و میدانی بانوان ری اعلام شد

مسابقات دوومیدانی بانوان شهرستان ری با عنوان جشنواره فرهنگی و ورزشی دهه فجر برگزار و نتایج آن اعلام شد.

مسابقات دوومیدانی بانوان شهرستان ری زیر نظر هیئت دو و میدانی با حضور 100 دونده در مواد مختلف در ورزشگاه مصلی نژاد شهرری برگزار شد که نتایج زیر بدست آمد:

در قسمت دو60 متر فاطمه سیانکی، مرضیه بیگلو و نادیا شیرکوند؛در قسمت دو 400 مترسحر نجفی، المیرا احمدی و فاطمه سیانکی؛در قسمت دو 800 متر المیرا احمدی، مهسا قدرتی و بهاره حسن پور؛در قسمت دو 1500 مترمنصوره بیدستانی، مژده رجبی و ندا مصیبی و در قسمت دو سه هزار متر منصوره بیدستانی، ندا مصیبی و مژده رجبی نفرات برتر مسابقات هستند.

در قسمت پرش با مانع مهسا ملکی، مرضیه بیگ لو و غزاله فیروزی؛ در قسمت پرش طولفاطمه صوفی، مهسا ملکی و نادیا شیرکوند؛در قسمت پرش ارتفاعسحر نجفی، بهاره حسن پور و زهرا بیرانوند؛در قسمت پرتاب وزنه فریده علیپور، شیرین شاهین فر و مهسا قدرتیو در قسمت پرتاب دیسکغزاله فیروزی، الهام محمد خانی و فاطمه صوفی نفرات برتر مسابقات هستند.