لبنان مقابل عراق پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای ملی بسکتبال لبنان و عراق در چارچوب روز نخست سیزدهمین دوره مسابقات قهرمانی غرب آسیا و انتخابی جام ملت‌های آسیا عصر امروز پنجشنبه در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد، که طی آن لبنانی‌ها با نتیجه 106 بر 72 مقابل حریف خود صاحب برتری شدند.

نتیجه کامل این دیدار به شرح زیر است:

* لبنان 106- عراق 72

(23 بر 12)، (31 بر 15)، (30 بر 13)، (32 بر 32)

دیدار دوم روز نخست مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا میان دو تیم ایران و اردن برگزار می‌شود.

در پایان سیزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا دو تیم برتر- به غیر از ایران- سهمیه حضور در جام ملت‌های 2013 آسیا (فیلیپین) را بدست می‌آورد. ایران پیش از این با قهرمانی در کاپ آسیا سهمیه این پیکارها را کسب کرده بود. لبنان مدافع عنوان قهرمانی مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا است.