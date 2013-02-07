بررسی بودجه92حداقل 25تا 45روز وقت نیازدارد/لزوم تسریع در ارائه لایحه بودجه

به گزارش خبرنگارمهر، غلامرضا تاجگردون بعداز ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: هنوز دولت کلیات لایحه بودجه سال 92 کشور را به مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده تا بتوان در مورد آن نظر قطعی داد اما اعلام کرده که کلیات بودجه 92 کشور تاهفته آینده به مجلس داده می شود.

وی بیان کرد: باید دولت هر چه سریعتر نظر کارشناسی خود در زمینه لایحه بودجه سال 92 کشور را ارائه داده و برای بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا کار کارشناسی لازم روی آن انجام شود.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: در صورتی که این کلیات تا هفته آینده به مجلس شورای اسلامی نرسد در ابتدای سال 92 دولت نمی تواند کاری انجام دهد.

تاجگردون بیان داشت: نمایندگان در مجلس شورای اسلامی باید وقت کافی برای بررسی بودجه سال 92داشته باشند و تصمیمات مهمی در این زمینه بگیرند.

نائب رئیس کمیسون برنامه وبودجه مجلس گفت: در صورتیکه تا هفته آینده لایحه بودجه به مجلس نرسد، روند بررسی آن با مشکل روبرو خواهدشد.