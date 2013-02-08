  1. هنر
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۱۰

جایزه ماوریک اسپیریت به هریسون فورد اهدا می‌شود

جایزه ماوریک اسپیریت به هریسون فورد اهدا می‌شود

فستیوال "سینکوئست" سوم ماه مارس جایزه ماوریک اسپیریت را به هریسون فورد اهدا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، این فستیوال دو هفته‌ای در سن خوزه برگزار و 85 فیلم از 48 کشور در آن پخش می شود.

به گفته مسئولان فستیوال، این جایزه به افرادی اهدا می‌شود که در میان دیگران می درخشند و جرات خلق بینش‌هایی شخصی و در عین حال جهانی را دارند. همین روحیه‌ها هستند که بهترین‌های دنیای سینما و دره سیلیکان را به وجود می‌آورند.

فورد که به خاطر فیلم‌هایی مانند "جنگ ستارگان"، "ایندیانا جونز" و "شاهد" شناخته شده است، جایزه اش را روز سوم مارس (13 اسفند) از دست جنیفر سیبل نیوسام دریافت خواهد کرد. آخرین فیلم فورد که در سینما اکران شد "کابوی‌ها و آدم فضایی‌ها" بود.

فورد به عنوان یکی از نمادین‌ترین ستاره های سینمای امروز شناخته می شود که با راستی، سرسپردگی، جذبه و توانایی به نقش‌های هنری‌اش نزدیک می شود.

چهره‌هایی مانند جی جی آبرامز، کوین اسپیسی، ویلیام اچ. میسی، گاس ون سنت، اسپایک لی و الک بالدوین در لیست برندگان گذشته جایزه ماوریک اسپیریت به چشم می خورند.

هشتاد و پنج فیلم از سینماهای جهان از جمله فیلم "جینجر و روزا" که فیلم شب افتتاحیه مراسم است، در این جشنواره اکران خواهند شد. فیلم‌های اخیر و همچنین فیلم‌های بازسازی شده دیجیتال مانند "لورنس عربستان"، "راننده تاکسی" ساخته مارتین اسکورسیزی و "دکتر استرنج لاو" استنلی کوبریک نیز در این فستیوال به نمایش درمی‌آیند.
 

کد مطلب 1811512

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