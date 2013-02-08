به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، این فستیوال دو هفتهای در سن خوزه برگزار و 85 فیلم از 48 کشور در آن پخش می شود.
به گفته مسئولان فستیوال، این جایزه به افرادی اهدا میشود که در میان دیگران می درخشند و جرات خلق بینشهایی شخصی و در عین حال جهانی را دارند. همین روحیهها هستند که بهترینهای دنیای سینما و دره سیلیکان را به وجود میآورند.
فورد که به خاطر فیلمهایی مانند "جنگ ستارگان"، "ایندیانا جونز" و "شاهد" شناخته شده است، جایزه اش را روز سوم مارس (13 اسفند) از دست جنیفر سیبل نیوسام دریافت خواهد کرد. آخرین فیلم فورد که در سینما اکران شد "کابویها و آدم فضاییها" بود.
فورد به عنوان یکی از نمادینترین ستاره های سینمای امروز شناخته می شود که با راستی، سرسپردگی، جذبه و توانایی به نقشهای هنریاش نزدیک می شود.
چهرههایی مانند جی جی آبرامز، کوین اسپیسی، ویلیام اچ. میسی، گاس ون سنت، اسپایک لی و الک بالدوین در لیست برندگان گذشته جایزه ماوریک اسپیریت به چشم می خورند.
هشتاد و پنج فیلم از سینماهای جهان از جمله فیلم "جینجر و روزا" که فیلم شب افتتاحیه مراسم است، در این جشنواره اکران خواهند شد. فیلمهای اخیر و همچنین فیلمهای بازسازی شده دیجیتال مانند "لورنس عربستان"، "راننده تاکسی" ساخته مارتین اسکورسیزی و "دکتر استرنج لاو" استنلی کوبریک نیز در این فستیوال به نمایش درمیآیند.
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