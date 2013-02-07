احسان اوغلو با ریاست سازمان همکاری اسلامی خداحافظی کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مصر، نشست اختتامیه اجلاس قاهره دقایقی پیش با سخنرانی "محمد مرسی" رئیس جمهوری مصر پایان یافت.

در بیانیه پایانی این نشست موضوع تحولات فلسطین، مالی و سوریه بیشتر مورد توجه قرار گرفت. در این بیانیه بر لزوم پایان شهرک سازی رژیم صهیونیستی در فلسطین تاکید شد. در موضوع سوریه نیز بر لزوم پایان خشونتها در این کشور از راه حلهای سیاسی تاکید شد.

در این نشست که نمایندگان 26 کشور اسلامی حضور داشتند، با تقدیر از زحمات "اکمل الدین احسان اوغلو" ، "ایاد مدنی" از شخصیتهای سعودی به عنوان رئیس جدید معرفی شد.