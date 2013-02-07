  1. بین الملل
۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۴۸

گزارش خبرنگار اعزامی مهر-21

احسان اوغلو با ریاست سازمان همکاری اسلامی خداحافظی کرد

احسان اوغلو با ریاست سازمان همکاری اسلامی خداحافظی کرد

نشست اختتامیه اجلاس سران اسلامی در قاهره دقایقی پیش به پایان رسید و طی آن رئیس جدید سازمان همکاری اسلامی که شخصیتی عربستانی است، معرفی شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مصر، نشست اختتامیه اجلاس قاهره دقایقی پیش با سخنرانی "محمد مرسی" رئیس جمهوری مصر پایان یافت.

در بیانیه پایانی این نشست موضوع تحولات فلسطین، مالی و سوریه بیشتر مورد توجه قرار گرفت. در این بیانیه بر لزوم پایان شهرک سازی رژیم صهیونیستی در فلسطین تاکید شد. در موضوع سوریه نیز بر لزوم پایان خشونتها در این کشور از راه حلهای سیاسی تاکید شد.

در این نشست که نمایندگان 26 کشور اسلامی حضور داشتند، با تقدیر از زحمات "اکمل الدین احسان اوغلو" ، "ایاد مدنی" از شخصیتهای سعودی به عنوان رئیس جدید معرفی شد. 

کد مطلب 1811513

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها