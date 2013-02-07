به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک درخواست تنظیم‌شده نشان از آن دارد که خالق "جنگ ستارگان" ممکن است بخواهد سهامی که هنگام فروش "لوکاس فیلم" به دیزنی به دست آورده، بفروشد. اما سخنگوی او اعلام کرده که او هنوز نقشه خاصی برای فروش آنها ندارد.

جرج لوکاس بیش از 37 میلیون سهم در شرکت دیزنی دارد که معادل 4 میلیارد دلاری است که پارسال برای فروش "لوکاس فیلم" به کمپانی دیزنی دریافت کرد. بر اساس این درخواست رسمی، جرج دبلیو. لوکاس جونیور چهارم قصد دارد 37076579 سهم دیزنی را که معادل 1/2 درصد از کل کمپانی می شود، به تدریج بفروشد.

فروش این سهام می‌تواند از طریق هرگونه وسیله معمولی فروش سهام و یا هر راه دیگری انجام شود. با توجه به قیمت هر سهم که معادل 52/54 دلار در روز چهارشنبه توسط دیزنی اعلام شده، قیمت کلی سهامی که لوکاس در اختیار دارد 02/2 میلیارد دلار است.

