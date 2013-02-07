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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۳۴

حجت الاسلام شکری:

برخورداری از اخلاق اسلامی زمینه حفظ حجاب است

برخورداری از اخلاق اسلامی زمینه حفظ حجاب است

شاهرود-خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان برخورداری از اخلاق اسلامی را زمینه ساز حفظ حجاب توسط تک تک افراد جامعه عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری صبح پنجشنبه در دومین کارگروه عفاف و حجاب شهرستان شاهرود که با حضور اقشار تاثیرگذار این شهرستان در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان برگزار شد، ضمن بیان اینکه برخورداری از اخلاق اسلامی لازمه و زمینه حفظ حجاب است افزود: ما باید تمام تلاش خود را در زمینه توجه دادن مردم به آموزه های دینی متمرکز کنیم.

وی تصریح کرد: تا زمانی که اخلاق اسلامی در جامعه توسعه پیدا نکند نمی توان مشکلات و معضلات  اجتماعی را  حل و به سمت جامعه دینی گام برداشت.

شکری اظهار داشت: یکی از ظرائف فرهنگ اسلامی که موجب استحکام و گرمی خانواده و مانع رشد فساد و تباهی جامعه می‌شود و جریان زندگی را در مسیر اصلی خود قرار می‌دهد، پوشش اسلامی است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان افزود: از جمله آثار اولیه رعایت حیا و حجاب در جوامع، استحکام بخشی به بنیان خانواده ها است که نهایتا از آن جامعه ای استوار و ثابت قدم تولید و ساخته خواهد شد.

وی مبارزه با تهاجم فرهنگی را  از  برکات دیگر حفظ حیا و حجاب، در جامعه دانست و تصریح کرد: دشمنان با شعارهایی نظیر آزادی و رشد و ترقی به گسترش فحشا و بی بند و باری در میان اقشار مختلف مردم دامن می زنند.

شکری با بیان اینکه حجاب برای زنان از ضروریات دین اسلام است، گفت: واجب بودن حجاب از نظر قرآن، سیره، سنت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) و نیز به حکم عقل و اجماع و رأی فقها و علمای اسلام، امری ثابت است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان اظهار داشت: واژه حجاب هفت بار در قرآن کریم آمده است، در قرآن حدود چهار آیه به واجب بودن حجاب دلالت داشته اما در مورد حفظ عفت و پاسداری از حریم آن بیش از 10 آیه در قرآن وجود دارد.

وی در خاتمه، تشکیل انجمن حمایت و ترویج عفاف و حجاب، شناسایی آسیب دیدگان از بی حجابی و  اطلاع رسانی فضاهایی که تاثیرات محیطی داشته باشد را از جمله وظایف کارگروه عفاف و حجاب اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان عنوان کرد.

کد مطلب 1811515

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