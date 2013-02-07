برخورداری از اخلاق اسلامی زمینه حفظ حجاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری صبح پنجشنبه در دومین کارگروه عفاف و حجاب شهرستان شاهرود که با حضور اقشار تاثیرگذار این شهرستان در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان برگزار شد، ضمن بیان اینکه برخورداری از اخلاق اسلامی لازمه و زمینه حفظ حجاب است افزود: ما باید تمام تلاش خود را در زمینه توجه دادن مردم به آموزه های دینی متمرکز کنیم.

وی تصریح کرد: تا زمانی که اخلاق اسلامی در جامعه توسعه پیدا نکند نمی توان مشکلات و معضلات اجتماعی را حل و به سمت جامعه دینی گام برداشت.

شکری اظهار داشت: یکی از ظرائف فرهنگ اسلامی که موجب استحکام و گرمی خانواده و مانع رشد فساد و تباهی جامعه می‌شود و جریان زندگی را در مسیر اصلی خود قرار می‌دهد، پوشش اسلامی است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان افزود: از جمله آثار اولیه رعایت حیا و حجاب در جوامع، استحکام بخشی به بنیان خانواده ها است که نهایتا از آن جامعه ای استوار و ثابت قدم تولید و ساخته خواهد شد.

وی مبارزه با تهاجم فرهنگی را از برکات دیگر حفظ حیا و حجاب، در جامعه دانست و تصریح کرد: دشمنان با شعارهایی نظیر آزادی و رشد و ترقی به گسترش فحشا و بی بند و باری در میان اقشار مختلف مردم دامن می زنند.

شکری با بیان اینکه حجاب برای زنان از ضروریات دین اسلام است، گفت: واجب بودن حجاب از نظر قرآن، سیره، سنت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) و نیز به حکم عقل و اجماع و رأی فقها و علمای اسلام، امری ثابت است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان اظهار داشت: واژه حجاب هفت بار در قرآن کریم آمده است، در قرآن حدود چهار آیه به واجب بودن حجاب دلالت داشته اما در مورد حفظ عفت و پاسداری از حریم آن بیش از 10 آیه در قرآن وجود دارد.

وی در خاتمه، تشکیل انجمن حمایت و ترویج عفاف و حجاب، شناسایی آسیب دیدگان از بی حجابی و اطلاع رسانی فضاهایی که تاثیرات محیطی داشته باشد را از جمله وظایف کارگروه عفاف و حجاب اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان عنوان کرد.