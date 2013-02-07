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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۴۷

حجت الاسلام درانی:

بازی های رایانه ای مخرب نوک پیکان اعتقادات مسلمانان را نشانه گرفته است

بازی های رایانه ای مخرب نوک پیکان اعتقادات مسلمانان را نشانه گرفته است

زنجان - خبرگزاری مهر: استاد حوزه و دانشگاه قم گفت: بازی های رایانه ای مخرب نوک پیکان اعتقادات مسلمانان را نشانه گرفته و بازی های جدید با این هدف تولید و به بازار عرضه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‎الاسلام محمدرضا درانی  ظهر پنجشنبه در همایش بصیرت‌افزایی پیام‌‎آوران توحید، با بیان اینکه در حال حاضر بازیهای ضداسلامی مسجد را به عنوان نمادی مسلمانان مورد هجوم قرار می دهند نمایش داده می شود افزود: جنگ رسانه ای دشمنان به عنوان ابزاری مهم و تاثیر گذار و با هدف زدودن اعتقادات دینی و معنوی جوانان در فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و سایت های اینترنتی به خوبی نمایان است.
 
وی با تاکید بر لزوم تغییر در استراتژی تبلیغات باید ادامه داد: حرکت تبلیغی و تبیلغ دینی، جهاد فی‌سبیل‌الله است، زیرا روحانیون در جبهه‌ای قرار دارند که دشمن با تمام توان خود دین و اعتقادات جوانان و نوجوانان را هدف قرار داده و در پی این است که نسل‌های آینده را هدف قرار دهد.

حجت الاسلام درانی افزود: دگردیسی‎های موجود در جامعه، شاهد این سرمایه‌گذاری دشمن است و کار را به جایی رسانده که جامعه به حداقل‎های انجام احکام راضی شده که این خطر بزرگی محسوب می‌شود، زیرا نگاه قرآن به وسع افراد است و به حداقل‌ها نیست که مهم‎ترین ابزار دشمن مبارزه در عرصه رسانه‎ها است و در این جبهه تبلیغات دینی به عنوان یک رسانه در یک سمت است و هجمه‌‎های رسانه‎ای دشمن از طرق گوناگون مانند شبکه‎‌های ماهواره‌ای و بازی‌های رایانه‌ای که تأثیرگذارترین رسانه است در سمت دیگر قرار دارد.

 استاد دانشگاه قم افزود: به وضعیت کنونی جامعه که در جنگ قرار دارد به صورت واقع‌بینانه نگاه شود، زیرا یک طلبه در مدرسه یک نفر در میدان جنگ است در مقابل ذهن دانش‌آموزان که 80 درصد آن با تبلیغات و هجمه‌های دشمن پرشده است.

 حجت‌الاسلام درانی افزود: دشمن بر بعد غریزه دست گذاشته است و مبلغان دینی زخم فطرت را فشار می‎دهند این در حالی است که فطرت ماندگار و غریزه آنی و تأثیرگذار است و اگر روی فطرت افراد کار شود، زمانی که افراد از دین فاصله گرفتند غرایز مغلوب خواهند شد.

کد مطلب 1811517

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