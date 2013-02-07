بازی های رایانه ای مخرب نوک پیکان اعتقادات مسلمانان را نشانه گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‎الاسلام محمدرضا درانی ظهر پنجشنبه در همایش بصیرت‌افزایی پیام‌‎آوران توحید، با بیان اینکه در حال حاضر بازیهای ضداسلامی مسجد را به عنوان نمادی مسلمانان مورد هجوم قرار می دهند نمایش داده می شود افزود: جنگ رسانه ای دشمنان به عنوان ابزاری مهم و تاثیر گذار و با هدف زدودن اعتقادات دینی و معنوی جوانان در فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و سایت های اینترنتی به خوبی نمایان است.

وی با تاکید بر لزوم تغییر در استراتژی تبلیغات باید ادامه داد: حرکت تبلیغی و تبیلغ دینی، جهاد فی‌سبیل‌الله است، زیرا روحانیون در جبهه‌ای قرار دارند که دشمن با تمام توان خود دین و اعتقادات جوانان و نوجوانان را هدف قرار داده و در پی این است که نسل‌های آینده را هدف قرار دهد.