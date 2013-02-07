بازی های رایانه ای مخرب نوک پیکان اعتقادات مسلمانان را نشانه گرفته است

حجت الاسلام درانی افزود: دگردیسیهای موجود در جامعه، شاهد این سرمایهگذاری دشمن است و کار را به جایی رسانده که جامعه به حداقلهای انجام احکام راضی شده که این خطر بزرگی محسوب میشود، زیرا نگاه قرآن به وسع افراد است و به حداقلها نیست که مهمترین ابزار دشمن مبارزه در عرصه رسانهها است و در این جبهه تبلیغات دینی به عنوان یک رسانه در یک سمت است و هجمههای رسانهای دشمن از طرق گوناگون مانند شبکههای ماهوارهای و بازیهای رایانهای که تأثیرگذارترین رسانه است در سمت دیگر قرار دارد.
استاد دانشگاه قم افزود: به وضعیت کنونی جامعه که در جنگ قرار دارد به صورت واقعبینانه نگاه شود، زیرا یک طلبه در مدرسه یک نفر در میدان جنگ است در مقابل ذهن دانشآموزان که 80 درصد آن با تبلیغات و هجمههای دشمن پرشده است.
حجتالاسلام درانی افزود: دشمن بر بعد غریزه دست گذاشته است و مبلغان دینی زخم فطرت را فشار میدهند این در حالی است که فطرت ماندگار و غریزه آنی و تأثیرگذار است و اگر روی فطرت افراد کار شود، زمانی که افراد از دین فاصله گرفتند غرایز مغلوب خواهند شد.
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