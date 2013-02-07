پیشرفت های جدید علمی مدیون خون شهداست

به گزارش خبرنگار مهر ، فرخ مسجدی بعداز ظهر پنجشنبه در اختتامیه چهارمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در تالار وحدت تبریز گفت: برای هر چیز زکاتی است و زکات علم نشر دادن آن است و نخبگان علمی باید بدانند که جامعه در این موقعیت کنونی انتظار مهمی از دانش پژوهان دارد و آن استفاده حداکثری از علم خود در پیشبرد اهداف نظام است.

وی با اشاره به جایگاه علم در تبدیل هر ایده به پدیده اظهار داشت: هر جامعه ای که بخواهد آینده خودش را تضمین کند راهی جز پیشرفت علمی ندارد.

وی همچنین گفت: هیچ جامعه ای به داشتن منابع طبیعی نفت و گاز افتخار نمی کند بلکه به داشتن جایگاه علمی و دانشمندان افتخار میکند.

مسجدی خطاب به نخبگان کشور ادامه داد: کشور و انقلاب برای رسیدن شما به این درجه هزینه های زیادی متحمل شده و شما باید پیش قراولان این حرکت صودی به قله های کمال باشید.

وی ادامه داد: گم کردن هدف نشان از اشتباه رفتن راه است ، مسئولیت خدمتی که بر مردم دارید را شکرگذار باشید.

معاون برنامه ریزی استاندار در خصوص پیشینه مردم آذربایجان گفت: مردم تبریز و آذربایجان همیشه نقش کلیدی و ممتاز داشته اند و با حضور در خط اول همه جبهه ها، حمایت خود را از انقلاب نشان داده اند.