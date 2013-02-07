پخش زنده مراسم 22بهمن شهر یاسوج از شبکه استانی دنا

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم رحیمی بعدازظهر پنجشنبه در نشست هماهنگی مراسم 22 بهمن استان گفت: در طول دوران انقلاب اسلامی مردم استان نشان دادند که در حمایت از ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی جلوتر از مسئولان هستند.

وی بیان کرد: اقشارمختلف مردم استان با حضور گسترده در راهپیمایی 22بهمن حماسه ای دیگر از حضور خود در دفاع از انقلاب اسلامی را به ثبت می رسانند.

همچنین دیگر اعضای ستاد دهه فجر استان کهگیلویه و بویراحمد بر حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن تاکید کردند.

فرمانده سپاه فتح استان در این جلسه گفت: دشمنان با هجمه‌های فراوان سعی در نا امید کردن مردم دارند.

سردار یونس امیری افزود: مردم ایران اسلامی با حضور گسترده خود درراهپیمایی 22 بهمن و انتخابات آینده ریاست جمهوری همانند گذشته جواب دندان شکنی به دشمنان خواهند داد.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد نیز از گردهمایی 570 مدیر مدرسه ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان برای حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن خبر داد.

عظیم صالح پورگفت: تعداد چهارهزار پرچم از سوی این اداره تهیه شده تا در روز 22 بهمن توسط دانش آموزان و مردم به اهتزاز درآید.