آمریکا از تبدیل جهان اسلام به قدرت بزرگ می ترسد/ تعرض به ایران هزینه ای سنگین دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست بعدازظهر پنچشنبه در جلسه شورای اداری خراسانرضوی در سالن جلسات استانداری خراسانرضوی اظهار کرد: آمریکا مشکلی با هستهای شدن ایران ندارد بلکه آنان از تبدیل شدن جهان اسلامی به یک قدرت بزرگ می ترسد و به همین دلیل فشارها و تحریم ها را افزایش می دهد.
وی ادامه داد: امروز ایران با شکلگیری انقلاب اسلامی در مسیر اهداف و آرمانهای اسلامی خود قرار گرفته و پیشرفت های بسیاری را در عرصه های گوناگون کسب کرده است.
وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی برای استکبار خوشایند نیست و به همین سبب دشمنی آنان از همان ابتدا علیه ایران پررنگ تر شکل گرفته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه عنوان کرد: رژیم های استکباری در طول 34 سال هرگونه تهدید و فشاری را اعمال کرده اند اما آنها هیچگونه تعرضی را به ایران نمیکنند چراکه تعرض به ایران هزینهای سنگین برای آنان به بار میآورد.
وی سپس با تاکید بر اینکه وضعیت دنیای امروز به یکی از حساسترین شرایط تاریخی خود رسیده، افزود: کشورهای اروپایی در آستانه ورشکستگی کامل هستند و کشورهایی که زمانی از نظر سیاسی و اقتصادی در اوج بودند اکنون با چالشهای اساسی روبهرو هستند.
مهمانپرست با اشاره به موج بیداری اسلامی در منطقه عنوان کرد: آمریکا تمام تلاش خود را میکند تا موج بیداری اسلامی را در کشورهای جهان اسلام تضعیف کند.
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