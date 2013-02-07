آسمان ورامین شب 22 بهمن نورافشانی می شود/ تدابیر ترافیکی 22 بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هشتمین روز از ایام الله دهه مبارک فجر با عنوان "انقلاب اسلامی،ایثار و شهادت" سرهنگ احمد فلاحی فرمانده انتظامی شهرستان ورامین با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: شنبه شب در ورامین مراسم نورافشانی و جشن برگزار می ‌شود.

وی ادامه داد: میدان امام حسین(ع) ورامین راس ساعت 9 شب همراه با بانگ الله اکبر نور افشانی صورت خواهد پذیرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان ورامین افزود: امسال بیش از 2500 برنامه توسط کمیته های 18 گانه ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین طراحی و اجرا شد که کمیته امنیت این ستاد برقراری امنیت در تمامی این برنامه ها را بر عهده داشت.

وی با بیان برقراری تمهیدات ترافیکی در شب 22 بهمن برای نور افشانی و نیز راهپیمایی 22 بهمن ماه گفت: مردم عزیز سعی کنند قبل از برقراری این تمهیدات خود را به میدان امام حسین(ع) برسانند و همراه با فریاد الله اکبر در این جشن و شادمانی شرکت کنند.

سرهنگ فلاحی افزود:در روز 22 بهمن شهروندان سعی کنند تا حد امکان از خارج کردن خودروهای خود از منازل خودداری نمایند تا به دلیل برقراری ممنوعیت های ترافیکی در ترافیک سنگین قرار نگیرند و برای شرکت در راهپیمایی با تنظیم زمان از مسیرهای فرعی حرکت نموده و به مسیر اصلی بپیوندند.