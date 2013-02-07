10 هزار پرونده نزاع در پزشکی قانونی اردبیل تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد ولیزاده عصر پنجشنبه در جلسه کمیسیون رسیدگی به پرونده مربوط به نزاع در اردبیل افزود: این تعداد پرونده مربوط به مراجعه این تعداد افراد بوده و مورد رسیدگی قرار گرفته است.

به گفته وی این تعداد پرونده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد مراجعان نزاع 9 هزار و 357 نفر بوده، 10 درصد افزایش یافته ‌است.



مدیرکل پزشکی قانونی استان تصریح کرد: از مجموع مراجعا مربوط به نزاع در طی این مدت هفت هزار و 994 نفر مرد و دو هزار و 374 نفر زن بوده اند.

استان اردبیل در زمینه نزاع بویژه نزاع خیابانی از آمار بالایی برخوردار بوده و هم اکنون به عنوان یکی از استانهای اول کشور شناخته می شود.



ولیزاده همچنین با اشاره به آمار کشوری در این خصوص یادآور شد: در 11 سال اخیر بیشترین مراجعین نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور با 631 هزار و 381 مورد مربوط به سال 89 و کمترین آن با 547 هزار و 621 مورد مربوط به سال 86 است.

