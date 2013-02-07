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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۰۱

ولیزاده:

10 هزار پرونده نزاع در پزشکی قانونی اردبیل تشکیل شد

10 هزار پرونده نزاع در پزشکی قانونی اردبیل تشکیل شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل گفت: طی هشت ماهه اول سال جاری بالغ بر 10 هزار و 368 پرونده مربوط به نزاع در پزشکی قانونی استان تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد ولیزاده عصر پنجشنبه در جلسه کمیسیون رسیدگی به پرونده مربوط به نزاع در اردبیل افزود: این تعداد پرونده مربوط به مراجعه این تعداد افراد بوده و مورد رسیدگی قرار گرفته است.

به گفته وی این تعداد پرونده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد مراجعان نزاع 9 هزار و 357 نفر بوده، 10 درصد افزایش یافته ‌است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تصریح کرد: از مجموع مراجعا مربوط به نزاع در طی این مدت هفت هزار و 994 نفر مرد و دو هزار و 374 نفر زن بوده اند.
 
استان اردبیل در زمینه نزاع بویژه نزاع خیابانی از آمار بالایی برخوردار بوده و هم اکنون به عنوان یکی از استانهای اول کشور شناخته می شود. 

ولیزاده همچنین با اشاره به آمار کشوری در این خصوص یادآور شد: در 11 سال اخیر بیشترین مراجعین نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور با 631 هزار و 381 مورد مربوط به سال 89 و کمترین آن با 547 هزار و 621 مورد مربوط به سال 86 است.
 
کد مطلب 1811528

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