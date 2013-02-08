منصور ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیروزی 5 بر صفر تیم ملی ایران برابر لبنان، ضمن بیان مطلب فوق گفت: این بازی دو مرحله داشت؛ تا قبل از به ثمر رسیدن گل، بازیکنان ایران عجول و با استرس بازی می‌کردند و اکثرا از جناح چپ به ارسال توپ‌های بلند روی می‌آوردند.

وی افزود: وقتی توپ روی زمین آمد، نتیجه آن گل نخست بود که به زیبایی هرچه تمام‌تر به ثمر رسید. قبل از گل دوم بازیکنان ایران در جناح راست 7-8 پاس به همدیگر دادند که ماحصل آن اعلام ضربه پنالتی بود.

مربی پیشین تیم ملی ایران که با حضور در ورزشگاه آزادی این بازی را از نزدیک تماشا کرد، ادامه داد: مرحله دوم این بازی به بعد از ثمر رسیدن گل ایران باز می‌گشت. طبیعی است در آن دقایق تیم فوتبال ایران راحت‌تر بازی کرد و پاس‌های بهتری بهم دادند. در سایه این آرامش موقعیت‌های بیشتری را روی دروازه حریف ایجاد کردند.

وی با اشاره به اینکه لبنان تیم قدرتمندی نبود، ادامه داد: بازیکنان این تیم عربی تا زمانی که گل نخورده بود توپ‌ها را دفع می‌کردند، اما زمانیکه گل خوردند حملات بیشتری را انجام دادند تا عقب افتادگی خود را جبران کنند و همین مساله به راحت تر بازی کردن تیم ایران کمک کرد.

ابراهیم زاده با اشاره به اینکه اتفاقات بازی مرحله مقدماتی جام جهانی باعث شده بود تیم لبنان بیش از اندازه بزرگ جلوه داده شود، تصریح کرد: در مجموع فوتبال آنها پیشرفت کرده است ولی اصلا در حد و اندازه فوتبال ایران نیستند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا برد تیم ملی در این بازی جرقه‌ای بود یا نشان دهنده پیشرفت تیم ملی است؟، یادآور شد: اصلا این برد جرقه نبود، اما توقع ما از تیم ملی این است که بهتر بازی کند و همیشه باز‌ی‌های این چنینی را از خود به نمایش بگذارد. در این صورت انشاءالله می‌توانیم به جام جهانی صعود کنیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت ایران در مورد دیدار حساس این تیم برابر پرسپولیس خاطرنشان کرد: به نظرم اگر بازیکنان در این بازی تمرکزشان را حفظ و مسئولیت‌شان را به خوبی انجام دهند، می‌توانند برابر پرسپولیس باانگیزه، تهاجمی و بازسازی شده، نتیجه مطلوبی را کسب کنند.

وی در مورد اینکه این نتیجه مطلوب از دیدگاه شما چه نتیجه‌ای است، افزود: پیش بینی در فوتبال درست نیست، اما هدف‌گذاری ما این است در این بازی همانند دیدارهای گذشته موفق باشیم. بازیکنان ما توانایی رسیدن به این هدف را دارند. آنها برای انجام صحیح مسئولیت‌های خود آب دیده شده‌اند و تنها باید دقت کنند تا این وظایف را در زمین به بهترین شکل ممکن انجام دهند.

ابراهیم‌زاده با بیان اینکه تیمش برای این بازی مصدوم و محرومی ندارد، در مورد غیبت علی کریمی در این بازی تصریح کرد: کریمی یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان پرسپولیس است و در بازی گذشته عملکرد بسیار خوبی داشت، تجربه او برای پرسپولیس بسیار موثر است. ضمن اینکه ما هم با تیم‌های بالای جدول فاصله چندانی نداریم و در صورت پیروزی در این بازی شانسمان برای رسیدن به جمع 4 تیم بالای جدول افزایش پیدا می‌کند.

وی در مورد اینکه تیمش میزبان این دیدار است، اما باید در ورزشگاه آزادی به دیدار پرسپولیس برود، اذعان داشت: این موضوع برای همه تیم‌ تهرانی اجباری است و آنها حتما باید در این ورزشگاه با استقلال و پرسپولیس بازی کنند. ما هم باید با این مساله کنار بیاییم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در مورد اینکه به نظر می‌رسد‌ انجام بازی زیاد در ورزشگاه آزادی روی چمن آن تاثیر منفی گذاشته است، گفت: به نظرم اینکه بازیکنان ایران برابر لبنان زیاد زمین می‌خوردند، بخاطر کفش‌ها و یا لغزندگی زمین بود. البته این شرایطی است که وجود دارد و تیم‌های پرتماشاگر باید در این ورزشگاه بازی کنند.

دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس ساعت 17 روز شنبه در چارچوب هفته بیست و پنجم دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.