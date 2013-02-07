زلزله 4.1 ریشتری بندرعباس را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی 4.1 ریشتر ساعت 17:12 پنجشنبه در بندرعباس به وقوع پیوست.

عمق این این زلزله 19 کیلومتر بوده و به همین دلیل به طور گسترده در نقاط مختلف شهر بندرعباس احساس نشده است.

حسین رنجبر مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در خصوص این زلزله به خبرنگار مهر گفت: مرکز این زلزله در شش کیلومتری شهر بندرعباس بوده و در بسیاری از نقاط شهر بندرعباس احساس نشده است.

وی ادامه داد: البته برخی ساکنان منازل آپارتمانی این زلزله را احساس کرده اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: طبق گزارشات اولیه این زلزله تاکنون در مناطق مختلف از جمله روستاها خسارتی در پی نداشته است و بررسی ها در این خصوص همچنان ادامه دارد.